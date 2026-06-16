ऑनलाइन एयर फ्रायर खरीदते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा सही चयन
क्या है खबर?
एयर फ्रायर एक ऐसा रसोई उपकरण है, जो कम तेल में तली चीजों को कुरकुरा बनाने में मदद कर सकता है। अगर आप ऑनलाइन एयर फ्रायर खरीदने वाले हैं तो आपको कुछ खास बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आपको बेहतरीन और आपकी जरूरतों के अनुसार ही मिले। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी अहम बातें बताते हैं, जिनसे आपको सही एयर फ्रायर खरीदने में मदद मिलेगी।
#1
एयर फ्रायर की क्षमता पर दें ध्यान
एयर फ्रायर खरीदते समय उसकी क्षमता पर ध्यान दें। बाजार में अलग-अलग आकार और क्षमता वाले एयर फ्रायर मिलते हैं। अगर आपके परिवार में चार से पांच लोग हैं तो 5 लीटर या उससे अधिक क्षमता वाला एयर फ्रायर चुनें, वहीं अगर आपका परिवार छोटा है तो 2.5 लीटर से 4 लीटर क्षमता वाला एयर फ्रायर काफी रहेगा। इसके अलावा अगर आप अक्सर मेहमानों के लिए खाना बनाते हैं तो 6 लीटर या उससे अधिक क्षमता वाला एयर फ्रायर खरीदें।
#2
तापमान नियंत्रण होना है जरूरी
एयर फ्रायर में तापमान नियंत्रण होना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आप अलग-अलग व्यंजनों को सही तापमान पर पका सकते हैं। कुछ एयर फ्रायर में केवल एक डायल होता है, जिससे तापमान सेट करना आसान होता है, वहीं कुछ में डिजिटल कंट्रोल पैनल होता है, जो अधिक सटीकता प्रदान करता है। अगर आप रोजाना एयर फ्रायर का इस्तेमाल करने वाले हैं तो बेहतर होगा कि आप डिजिटल कंट्रोल वाले एयर फ्रायर को प्राथमिकता दें।
#3
आकार और डिजाइन पर दें ध्यान
एयर फ्रायर का आकार और डिजाइन भी महत्वपूर्ण होता है। आपको ऐसा एयर फ्रायर चुनना चाहिए, जो आपके रसोईघर में आसानी से फिट हो सके और देखने में भी अच्छा लगे। बाजार में मिलते एयर फ्रायर ज्यादातर स्टाइलिश होते हैं, जिन्हें आप अपने रसोईघर की सजावट के अनुसार चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप छोटे आकार का एयर फ्रायर खरीदेंगे तो इससे रसोई में अधिक जगह भी बचेगी।
#4
अतिरिक्त सुविधाओं पर दें गौर
आजकल बाजार में ऐसे एयर फ्रायर भी उपलब्ध हैं, जिनमें अतिरिक्त सुविधाएं जैसे रोस्टिंग, ग्रिलिंग आदि शामिल होती हैं। अगर आप इन सुविधाओं का लाभ चाहते हैं तो इन्हें ध्यान में रखकर एयर फ्रायर खरीदें। इसके अलावा कुछ एयर फ्रायर में प्रीसेट्स होते हैं, जिससे आप एक बटन दबाकर ही विभिन्न व्यंजनों को आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ एयर फ्रायर में ऑटो शट ऑफ फीचर भी होता है, जो सुरक्षा के लिए अहम है।
#5
ब्रांड और वारंटी पर ध्यान दें
ब्रांड का चुनाव करते समय उसकी विश्वसनीयता और ग्राहक सेवा पर ध्यान दें। अच्छे ब्रांड्स आमतौर पर बेहतर गुणवत्ता और ग्राहक सेवा प्रदान करते हैं। इसके अलावा एयर फ्रायर पर मिलने वाली वारंटी अवधि भी मायने रखती है। आमतौर पर 1 से 2 साल की वारंटी अवधि अच्छी मानी जाती है। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने लिए सबसे उपयुक्त एयर फ्रायर चुन सकते हैं।