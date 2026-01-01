ब्लश लगाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, लगेगा बेहतरीन

ब्लश एक ऐसा मेकअप का सामान है, जो चेहरे को ताजगी और चमक देता है। सही तरीके से ब्लश लगाने पर आपका चेहरा निखरा हुआ और स्वस्थ दिखता है। हालांकि, कई बार गलत तरीके से ब्लश लगाने पर चेहरा ज्यादा बनावटी दिख सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताने जा रहे हैं, जिनका ध्यान रखकर आप अपने चेहरे पर ब्लश को सही तरीके से लगा सकते हैं और आपका लुक बेहतरीन लगेगा।

#1 सही ब्रश का चयन करें ब्लश लगाने के लिए सही ब्रश का चयन बहुत जरूरी है। मुलायम और चौड़े ब्रश का उपयोग करें ताकि ब्लश आसानी से फैल सके। छोटे और पतले ब्रश से ब्लश लगाने से चेहरे पर धारियां पड़ सकती हैं, जो अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा ब्रश को हल्का-हल्का दबाते हुए गालों पर लगाएं ताकि रंग एकसमान फैले और आपका चेहरा निखरा हुआ दिखे। सही ब्रश से आपका लुक और भी खूबसूरत लगेगा।

#2 रंग का चयन ध्यान से करें ब्लश का रंग चुनते समय अपनी त्वचा के रंग पर ध्यान दें। अगर आपकी त्वचा गोरी है तो हल्के गुलाबी या पीच रंग के ब्लश अच्छे लगेंगे। अगर आपकी त्वचा गहरी है तो भूरे या कोरल रंग के ब्लश चुनें। इसके अलावा अपने मेकअप के बाकी हिस्सों के साथ मेल खाते हुए रंग का चयन करें ताकि आपका लुक संतुलित और आकर्षक लगे। सही रंग का चयन आपके चेहरे को निखरा हुआ और ताजगी भरा दिखाएगा।

#3 सही जगह पर लगाएं ब्लश लगाने की जगह बहुत अहम होती है। इसे गालों के ऊपर वाले हिस्से पर लगाएं और हल्के हाथों से फैलाएं। इसके लिए सबसे पहले मुस्कराएं ताकि गाल उभरे हुए हिस्से को पहचानना आसान हो सके, फिर वहां ब्लश लगाएं। इससे आपका चेहरा ताजगी भरा और स्वस्थ दिखेगा। इसके अलावा ध्यान रखें कि ब्लश समान रूप से फैले ताकि कोई धारियां न पड़ें और आपका लुक बेहतरीन लगे। सही जगह पर ब्लश लगाने से आपका चेहरा निखरा हुआ दिखेगा।

#4 मात्रा का ध्यान रखें ब्लश लगाते समय मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा ब्लश लगाने से चेहरा बनावटी दिख सकता है इसलिए थोड़ी मात्रा में ही इसका उपयोग करें। पहले थोड़ा सा ब्लश लें और उसे हल्के हाथों से गालों पर लगाएं, फिर अगर जरूरत महसूस हो तो थोड़ा और लें। इस तरह आप अपने चेहरे पर संतुलित मात्रा में ब्लश लगा पाएंगे और आपका लुक प्राकृतिक और आकर्षक रहेगा। इससे आपका चेहरा निखरा हुआ दिखेगा।