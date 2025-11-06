ठंड के मौसम के दौरान गर्भवती महिलाओं को इन 5 बातों का रखना चाहिए खास ध्यान

गर्भावस्था के दौरान ठंड के मौसम में विशेष देखभाल करना जरूरी है। इस समय शरीर में बदलाव होते हैं, जिससे ठंड से बचाव और गर्माहट बनाए रखना बहुत अहम हो जाता है। ठंड से बचाव के लिए सही कपड़े पहनना, पोषक तत्वों से भरपूर खाना लेना और सही मात्रा में पानी पीना जरूरी है। आइए जानते हैं कि ठंड के मौसम में गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए।

#1 गर्म कपड़े पहनें ठंड के मौसम में गर्भवती महिलाओं के लिए गर्म कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। ऊनी साड़ियां, सूती सलवार-कुर्ता और जैकेट्स पहनें ताकि आप ठंड से सुरक्षित रहें। इसके अलावा गर्म मोजे और टोपी भी पहनें। ठंड के मौसम में गर्म कपड़े पहनने से आपका शरीर गर्म रहेगा और आप बीमारियों से बच सकें। साथ ही ठंड में गर्म कपड़े पहनने से आप आरामदायक महसूस करेंगी और ठंड से होने वाली समस्याओं से दूर रह सकेंगी।

#2 पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें गर्भावस्था के दौरान सही खाना लेना बहुत अहम है। ठंडे मौसम में विटामिन-C, विटामिन-D, आयरन और कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। संतरे, कीवी, हरी सब्जियां, दूध, दही और हरी पत्तेदार सब्जियां इन पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। इसके अलावा सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट और किशमिश भी फायदेमंद होते हैं।

#3 पानी की सही मात्रा बनाए रखें ठंडे मौसम में पानी पीते रहना बहुत जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर में नमी बनी रहती है और आप ठंड से बचे रहते हैं। इसके अलावा नारियल पानी, तरबूज और खीरा जैसी पानी युक्त चीजें भी फायदेमंद होती हैं। गर्म पेय जैसे हर्बल चाय या दूध का सेवन करने से भी शरीर को गर्माहट मिलती है और ठंड से बचाव होता है। नियमित रूप से पानी पीते रहना गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अहम है।

#4 नियमित हल्की कसरत करें गर्भावस्था के दौरान नियमित हल्की कसरत करना भी जरूरी है। इससे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और ठंड से बचाव होता है। हल्की-फुल्की सैर करें या योगाभ्यास करें ताकि आपका शरीर सक्रिय रहे और आपको ठंड से कोई परेशानी न हो। इसके अलावा कसरत करने से आपका मन भी खुश रहेगा और आप बीमारियों से दूर रह सकें।