क्या आपके पास पालतू पक्षी है? सर्दियों में ऐसे रखें उसका ध्यान

सर्दियों में पालतू पक्षियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि ठंड के कारण उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ऐसे में पालतू पक्षियों का विशेष ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने पालतू पक्षियों को सर्दियों के दौरान स्वस्थ रख सकते हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े।

#1 पिंजरे को ठंडे स्थान पर न रखें सर्दियों में पिंजरे को ठंडे स्थान पर रखने से बचें क्योंकि इससे पालतू पक्षी बीमार पड़ सकते हैं। दरअसल, ठंडे स्थान पर पिंजरे के अंदर का तापमान काफी कम हो जाता है, जो पक्षियों के लिए सही नहीं है। इसलिए पिंजरे को ऐसी जगह पर रखें, जहां पर सूरज की हल्की किरणें भी आती हों क्योंकि इससे पिंजरे के अंदर का तापमान सही रहता है। इसके अतिरिक्त पिंजरे को खिड़की के पास न रखें।

#2 पिंजरे को ज्यादा ढकने की गलती न करें अगर आप अपने पालतू पक्षी के पिंजरे को ज्यादा ढक देते हैं तो यह भी एक बड़ी गलती है। पिंजरे को ज्यादा ढकने से पालतू पक्षियों को हवा की कमी हो जाती है, जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए पिंजरे को ज्यादा ढकने से बचें और उसे थोड़ी देर के लिए ही ढकें। बेहतर होगा कि आप पिंजरे को हल्के कपड़े से ही ढकें ताकि पालतू पक्षी को हवा मिलती रहे।

#3 हीटर से रखें दूर अगर आप अपने पालतू पक्षी के पिंजरे के पास हीटर लगाते हैं तो ध्यान रखें कि वह पिंजरे से थोड़ी दूरी पर हो। इसके अतिरिक्त हीटर के आसपास पानी की कटोरी भी रखें ताकि हीटर की गर्म हवा पालतू पक्षी पर सीधा न पड़े। हीटर की गर्मी से पालतू पक्षियों को जलन महसूस हो सकती है, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए इन्हें हीटर से दूर रखना बहुत जरूरी है।

#4 खाने-पीने का रखें ध्यान खाने-पीने का पालतू पक्षियों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है, खासकर सर्दियों के दौरान। इस मौसम में पक्षियों को गर्माहट देने वाले खाद्य पदार्थ दें, जैसे कि सेब, गाजर, पालक, ब्रोकोली, और कद्दू आदि। इसके अतिरिक्त उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं और समय-समय पर ताजे फल और सब्जियां दें। साथ ही उनके खाने और पानी की कटोरियों को साफ रखें ताकि उनमें कोई गंदगी न हो।