हिरण के बारे में जानिए ये 5 अनोखी बातें, जानकर रह जाएंगे हैरान

हिरण एक ऐसा जानवर है, जो अपनी खूबसूरती और शालीनता के लिए जाना जाता है। यह आमतौर पर जंगलों में पाया जाता है और इसकी कई तरह की प्रजातियां होती हैं। इस लेख में हम आपको हिरण से जुड़ी कुछ अनोखी और रोचक बातें बताएंगे, जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। इन बातों से आपको हिरण की दुनिया की एक नई झलक मिलेगी और आप इसके बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित होंगे।

#1 हिरण की सुनने की क्षमता है बेहद तेज हिरण की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। वे दूर से ही खतरे को भांप सकते हैं और जल्दी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। उनके बड़े-बड़े कान उन्हें चारों ओर की आवाजें सुनने में मदद करते हैं, जिससे वे शिकारियों या अन्य खतरे का जल्दी पता लगा सकते हैं। यह खासियत उन्हें जंगल में सुरक्षित रहने और अपने समूह के साथ तालमेल बनाए रखने में मदद करती है।

#2 हिरण के सींग होते हैं अनोखे हिरण के सींग बहुत खास होते हैं। हर साल इनके सींग गिर जाते हैं और नए उग आते हैं। यह प्रक्रिया हिरण के लिए दर्दनाक नहीं होती बल्कि स्वाभाविक होती है। नए सींग बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इन्हें 'एंटीले' कहा जाता है। इनका उपयोग नर हिरण अपने क्षेत्र की रक्षा करने और मादा हिरण को आकर्षित करने के लिए करते हैं। यह सींग उनके स्वास्थ्य और उम्र का भी संकेत देते हैं।

#3 समूह में रहना करते हैं पसंद हिरण अक्सर समूह में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें 'बैंड' कहा जाता है। इन बैंड्स में आमतौर पर एक नर हिरण और कई मादा हिरण होती हैं। नर हिरण प्रजनन के समय अन्य नर हिरणों से लड़ाई करते हैं ताकि वे मादाओं को आकर्षित कर सकें। इस दौरान उनकी शारीरिक स्थिति और ताकत का परीक्षण होता है। जीतने वाला नर सबसे मजबूत और स्वस्थ माना जाता है, जिससे उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है।

#4 दौड़ सकते हैं तेज हिरण तेज दौड़ सकते हैं, उनकी गति लगभग 55 मील प्रति घंटा तक होती है। यह उन्हें शिकारियों से बचने और भोजन की तलाश करने में मदद करती है। जब हिरण डर जाता है तो वह तेज दौड़ने लगता है ताकि वह सुरक्षित रह सके। उनकी यह खासियत उन्हें जंगल में आत्मनिर्भर बनाती है और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रखती है। इसलिए हिरण को जंगलों का सबसे तेज धावक माना जाता है।