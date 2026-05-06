बारिश में बाइक चलाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, सुरक्षित रहेगा सफर

बारिश का पानी बाइक की ब्रेक और टायर पर असर डाल सकता है, जिससे बाइक चलाने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा सड़क पर मौजूद तेल और ग्रीस के कारण भी बाइक फिसल सकती है। अगर आप बारिश में बाइक चलाते हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका सफर सुरक्षित और आरामदायक हो। आइए जानते हैं कि बारिश में बाइक चलाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 ब्रेक का सही इस्तेमाल करें बारिश के दौरान ब्रेक का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। बेहतर होगा कि आप ब्रेक को एक साथ न दबाएं, बल्कि पहले क्लच को दबाकर थोड़ा धीमा हो जाएं, फिर धीरे-धीरे ब्रेक को दबाएं। इससे बाइक की गति धीरे-धीरे कम होगी और ब्रेकिंग के दौरान बाइक फिसलेगी नहीं। इसके अलावा ब्रेक को लगातार न दबाएं क्योंकि इससे ब्रेक गर्म हो सकती हैं और ब्रेकिंग क्षमता भी प्रभावित हो सकती है।

#2 टायरों की स्थिति जांचें अगर आपका टायर नया है तो बारिश में बाइक चलाना सुरक्षित हो सकता है क्योंकि नए टायर में अच्छे खांचे होते हैं, जो पानी को जल्दी हटाते हैं और बेहतर पकड़ प्रदान करते हैं। हालांकि, अगर आपका टायर पुराना है तो उसे तुरंत बदल दें क्योंकि पुराने टायर में खांचे नहीं होते हैं और ये पानी को हटाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे टायर बारिश में बाइक चलाने के दौरान फिसल सकते हैं।

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#3 सुरक्षात्मक गियर पहनें बारिश में बाइक चलाते समय सुरक्षात्मक गियर पहनना बहुत जरूरी है। इसमें हेलमेट, जैकेट, पैंट और जूते शामिल होते हैं, जो आपको बारिश के दौरान सुरक्षित रखते हैं। हेलमेट आपके सिर को सुरक्षित रखता है, जबकि जैकेट और पैंट आपको ठंड से बचाते हैं। जूते भी पानी से बचाने वाले होने चाहिए ताकि आपके पैर सूखे रहें। इसके अलावा गियर पहनने से आप बारिश के पानी से सीधे संपर्क में नहीं आते, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम होते हैं।

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#4 सड़क की फिसलन से बचें बारिश में सड़क पर फिसलन बहुत होती है, खासकर जब पानी के साथ-साथ तेल और ग्रीस भी बहता है। इसलिए सड़क पर फिसलन से बचने के लिए धीमी गति से चलें और अचानक ब्रेक न लगाएं। अगर सड़क पर फिसलन हो तो गाड़ी को धीरे-धीरे मोड़ें ताकि बाइक फिसले नहीं। इसके अलावा फिसलन वाली जगहों पर ज्यादा रफ्तार न बढ़ाएं और सावधानी बरतें ताकि आपका सफर सुरक्षित रहे।