ये 5 जगहें अपने मंदिरों के साथ-साथ खाने के लिए भी हैं मशहूर, जरूर करें यात्रा
क्या है खबर?
भारत में मंदिरों की यात्रा न केवल आध्यात्मिक शांति देती है, बल्कि यह आपको कई तरह के स्वादिष्ट खाने का आनंद लेने का भी मौका देती है। हर मंदिर के आसपास के क्षेत्र में कई प्रसिद्ध खाने के ठिकाने होते हैं, जहां आप स्थानीय खाने का स्वाद ले सकते हैं। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे धार्मिक स्थानों के बारे में बताएंगे, जहां आप धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ स्वादिष्ट खाने का भी आनंद ले सकते हैं।
#1
हरिद्वार से ऋषिकेश
हरिद्वार से ऋषिकेश तक का सफर एक अनोखा अनुभव है। यहां हरिद्वार के हर की पौड़ी पर गंगा आरती देखने लायक है।
वहीं, ऋषिकेश को योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहां आप गंगा नदी के किनारे बैठकर ताजगी भरी शाम बिता सकते हैं।
खाने की बात करें तो यहां पर आपको कई ढाबे और खाने की जगहें मिलेंगी, जहां आप कचौड़ी, पूड़ी-सब्जी, पहाड़ी खाना और मिठाइयां खा सकते हैं।
#2
वाराणसी
वाराणसी को बनारस भी कहा जाता है और यह भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहां गंगा नदी के किनारे बसी गलियां आपको अपने इतिहास से जोड़ती हैं।
बनारसी पान और लस्सी यहां के खास आकर्षण हैं। इसके अलावा यहां की ठंडाई और लड्डू भी बहुत मशहूर हैं।
वाराणसी की गलियों में घूमते हुए आपको न केवल महादेव की भक्ति में खोने का मौका मिलेगा, बल्कि आप पेट पूजा भी कर पाएंगे।
#3
तिरुपति बालाजी
आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है।
यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। तिरुपति मंदिर के आसपास कई खाने के स्थान हैं, जहां आप दक्षिण भारतीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं।
यहां इडली, डोसा, वड़ा और उपमा जैसी कई स्वादिष्ट चीजें मिलती हैं। इसके अलावा यहां की खीर और सेवईयां भी बहुत पसंद की जाती हैं।
#4
अमृतसर
पंजाब में स्थित अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसकी सुंदरता और शांति इसे खास बनाती है।
स्वर्ण मंदिर में लंगर सेवा बहुत प्रसिद्ध है, जहां हर दिन हजारों लोगों को मुफ्त खाना दिया जाता है। लंगर में दाल-रोटी, सब्जी, कढ़ी-पकौड़ी और हलवा परोसा जाता है।
इसके अलावा अमृतसर में आप दाल मखनी, कुलचे, छोले, बटर पनीर और लस्सी का भी आनंद ले सकते हैं।
#5
उज्जैन
मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर शिव भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहां हर साल मेला आयोजित होता है, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं।
उज्जैन में कई पुराने मंदिर भी हैं, जहां आप दर्शन कर सकते हैं। उज्जैन में आप पूड़ी-सब्जी, दही-बड़ा, जलेबी और समोसा जैसी स्थानीय चीजों का आनंद ले सकते हैं।
इन धार्मिक स्थलों के जरिए आप भारत की आध्यात्मिकता और संस्कृति को करीब से जान सकते हैं।