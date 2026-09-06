मंदिरों के साथ-साथ खाने के लिए मशहूर स्थान

ये 5 जगहें अपने मंदिरों के साथ-साथ खाने के लिए भी हैं मशहूर, जरूर करें यात्रा

लेखन सयाली 10:45 am Sep 06, 202610:45 am

क्या है खबर?

भारत में मंदिरों की यात्रा न केवल आध्यात्मिक शांति देती है, बल्कि यह आपको कई तरह के स्वादिष्ट खाने का आनंद लेने का भी मौका देती है। हर मंदिर के आसपास के क्षेत्र में कई प्रसिद्ध खाने के ठिकाने होते हैं, जहां आप स्थानीय खाने का स्वाद ले सकते हैं। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे धार्मिक स्थानों के बारे में बताएंगे, जहां आप धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ स्वादिष्ट खाने का भी आनंद ले सकते हैं।