चाय पीने से जुड़ी 5 आदतें, जो पहुंचा सकती हैं नुकसान
क्या है खबर?
चाय कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें कैफीन और एंटी-ऑक्सीडेंट्स की अच्छी मात्रा भी होती है। हालांकि, चाय पीने के दौरान कुछ गलतियां ऐसी हो सकती हैं, जिनसे आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो चाय पीते समय लोग अक्सर कर देते हैं और इनके कारण सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
#1
बहुत गर्म चाय न पिएं
अधिकांश लोग चाय को बहुत गर्म पीना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा करने से गले और पेट को नुकसान पहुंच सकता है। इससे जलन और अल्सर जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अलावा गर्म चाय पीने से मुंह के अंदरूनी हिस्से को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए चाय को हमेशा थोड़ा ठंडा करने के बाद ही पिएं। साथ ही चाय को बहुत ज्यादा गर्म न बनाएं।
#2
दूध वाली चाय से हो सकता है नुकसान
दूध वाली चाय का सेवन भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। दूध में मौजूद प्रोटीन और चाय में मौजूद कैफीन एकसाथ मिलकर शरीर में एसिड का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जिससे पेट में जलन हो सकती है।
इसके अलावा इस मिश्रण का पाचन पर भी बुरा असर पड़ सकता है।
अगर आप दूध वाली चाय पीते हैं तो दूध और चाय को अलग-अलग समय पर पिएं। इससे आपका पाचन सही रहेगा।
#3
खाली पेट चाय न पिएं
कई लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह आदत सेहत के लिए ठीक नहीं है।
खाली पेट चाय पीने से पेट में एसिड का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे पेट में जलन हो सकती है।
इसके अलावा इससे पाचन पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए सुबह खाली पेट चाय न पिएं। इसके बजाय थोड़ी देर बाद नाश्ते के साथ चाय का सेवन करें।
#4
ज्यादा चाय पीना नुकसानदायक
चाय का सेवन करने में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा मात्रा में चाय का सेवन करते हैं तो इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
ज्यादा चाय पीने से कैफीन की अधिकता हो सकती है, जिससे अनिद्रा, चिंता और दिल की धड़कन तेज होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अलावा इससे पाचन तंत्र पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए दिनभर में 2-3 कप चाय से ज्यादा न पिएं।
#5
चीनी मिलाकर चाय पीना हानिकारक
चाय में चीनी मिलाकर पीने से न केवल उसका स्वाद बिगड़ जाता है, बल्कि इससे सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है।
ज्यादा चीनी वाली चाय पीने से वजन बढ़ सकता है और शरीर में शक्कर का स्तर भी बढ़ सकता है, जो मधुमेह जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है।
इसके अलावा इससे दांतों में भी सड़न हो सकती है। इसलिए चाय में ज्यादा चीनी मिलाकर पीने से बचें।