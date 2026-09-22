चाय से जुड़ी नुकसानदायक आदतें

चाय पीने से जुड़ी 5 आदतें, जो पहुंचा सकती हैं नुकसान

लेखन अंजली 10:18 am Sep 22, 202610:18 am

क्या है खबर?

चाय कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें कैफीन और एंटी-ऑक्सीडेंट्स की अच्छी मात्रा भी होती है। हालांकि, चाय पीने के दौरान कुछ गलतियां ऐसी हो सकती हैं, जिनसे आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो चाय पीते समय लोग अक्सर कर देते हैं और इनके कारण सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।