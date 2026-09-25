जलकुंभी से बने व्यंजन

कई पोषक तत्वों से भरपूर जलकुंभी को इन 5 तरीकों से बनाएं अपने भोजन का हिस्सा

लेखन सयाली 01:59 pm Sep 25, 202601:59 pm

क्या है खबर?

जलकुंभी एक पौष्टिक पत्तेदार सब्जी है, जो आमतौर पर सलाद में उपयोग की जाती है। इसमें विटामिन-A, विटामिन-C और आयरन की भरपूर मात्रा होती है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इसके अलावा यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर है। इस लेख में हम आपको जलकुंभी से बनाए जाने वाले कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं और इस सब्जी का लाभ उठा सकते हैं।