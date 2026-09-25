कई पोषक तत्वों से भरपूर जलकुंभी को इन 5 तरीकों से बनाएं अपने भोजन का हिस्सा
क्या है खबर?
जलकुंभी एक पौष्टिक पत्तेदार सब्जी है, जो आमतौर पर सलाद में उपयोग की जाती है। इसमें विटामिन-A, विटामिन-C और आयरन की भरपूर मात्रा होती है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इसके अलावा यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर है। इस लेख में हम आपको जलकुंभी से बनाए जाने वाले कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं और इस सब्जी का लाभ उठा सकते हैं।
#1
जलकुंभी का सूप
जलकुंभी का सूप एक बेहतरीन विकल्प है, जो आपको सर्दियों में गर्माहट देने के साथ-साथ सेहतमंद भी रखता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, लहसुन और आलू को उबालें, फिर इसमें ताजा जलकुंभी डालकर थोड़ी देर पकाएं।
अब इसे मिक्सर में पीसकर क्रीम और नमक मिलाएं। इस सूप को गर्मा-गर्म परोसें और ऊपर से थोड़ी काली मिर्च छिड़कें, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।
इसमें अन्य सब्जियां भी शामिल करें।
#2
जलकुंभी की चटनी
जलकुंभी की चटनी आपके खाने का स्वाद बढ़ाने का काम कर सकती है। इसे बनाने के लिए ताजा जलकुंभी, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और नींबू का रस मिलाकर पीस लें।
यह चटनी न केवल तीखी और स्वादिष्ट है, बल्कि पाचन के लिए भी फायदेमंद है। इसे आप पराठे या रोटी के साथ खा सकते हैं।
यह चटनी आपके खाने को एक नया ट्विस्ट देती है और एक बेहतरीन साइड डिश होती है।
#3
जलकुंभी का पराठा
जलकुंभी का पराठा एक पौष्टिक नाश्ता हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए गेहूं के आटे में बारीक कटी हुई जलकुंभी, नमक, अजवाइन और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंध लें।
अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें। इसे दही या अचार के साथ गर्मा-गर्म परोसें।
यह पराठा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपके शरीर को जरूरी पोषण भी प्रदान करता है।
#4
जलकुंभी की सब्जी
जलकुंभी की सब्जी एक खास व्यंजन है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसालों को तेल में भूनें, फिर इसमें बारीक कटी हुई जलकुंभी डालकर पकाएं।
इस सब्जी को रोटी या चावल, दोनों के साथ खाया जा सकता है। यह सब्जी न केवल पौष्टिक है, बल्कि इसका अनोखा स्वाद आपके खाने को खास बना देता है।
इसमें अपनी पसंद के मसाले भी मिला सकते हैं।
#5
जलकुंभी का जूस
सुबह-सुबह अगर आप ताजगी महसूस करना चाहते हैं तो जलकुंभी का जूस पीना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए जलकुंभी के पत्ते लेकर उनका रस निकालें या पीस लें, फिर इसमें थोड़ा नींबू रस और शहद मिलाएं।
इस जूस को खाली पेट पिएं, ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके। यह जूस आपके शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ ताजगी भी प्रदान करता है।
इसमें आप सेलेरी जैसी अन्य हरी सब्जियां भी मिला सकते हैं।