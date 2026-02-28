त्योहारों पर मेहमानों को परोसें केसर और बादाम से बनी ये मिठाइयां, सबको आएंगी पसंद

केसर और बादाम का मेल कई भारतीय मिठाइयों के स्वाद को बढ़ाता है। केसर की महक और बादाम की कुरकुरी बनावट मिलकर एक अनोखा स्वाद देती हैं। अगर आप त्योहारों जैसे खास मौकों पर कुछ अलग और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो केसर बादाम के इन व्यंजनों को बनाने का विचार करें। आज हम आपको केसर और बादाम से बनाई जाने वाली 5 शानदार मिठाइयों की रेसिपी बताने वाले हैं।

#1 केसर और बादाम की बर्फी केसर और बादाम की बर्फी एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को पीसकर उसे दूध में पकाया जाता है। फिर उसमें केसर, चीनी और घी मिलाकर अच्छी तरह से पकाया जाता है। इस मिश्रण को ठंडा करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। यह बर्फी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी इसे सेहत के लिए फायदेमंद बनाते हैं।

#2 केसर और बादाम का हलवा केसर और बादाम का हलवा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जब आपको कुछ मीठा बनाना हो। इसे बनाने के लिए सूजी को घी में भूनकर उसमें दूध, चीनी और केसर मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाया जाता है, जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाए। अंत में कटे हुए बादाम ऊपर से सजाए जाते हैं। आप चाहें तो इसमें अन्य सूखे मेवे भी शामिल कर सकते हैं।

#3 केसर और बादाम की खीर खीर तो आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी केसर और बादाम की खीर चखी है? इसे बनाने के लिए चावल को दूध में पकाया जाता है, फिर उसमें चीनी, केसर और बादाम मिलाए जाते हैं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाया जाता है, जब तक वह गाढ़ी न हो जाए। अंत में ऊपर से बारीक कटे हुए बादाम डाले जाते हैं, जिससे स्वाद और भी बढ़ जाता है।

#4 केसर और बादाम की कुल्फी गर्मियों में कुल्फी का मजा ही अलग होता है और अगर उसमें केसर और बादाम मिल जाए तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसे बनाने के लिए दूध को उबालकर उसमें चीनी, केसर और बादाम मिलाए जाते हैं। इस मिश्रण को ठंडा करके कुल्फी के सांचे में भर दिया जाता है और जमने के लिए रख दिया जाता है। ठंडी-ठंडी कुल्फी गर्मियों में ताजगी देने का काम करती है और बच्चों को खास तौर से पसंद आती है।