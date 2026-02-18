मखाने से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट स्नैक्स, आसान है रेसिपी

मखाना एक पौष्टिक और स्वादिष्ट स्नैक है, जिसे आमतौर पर दूध में डालकर खाया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि मखाने से कई तरह के स्वादिष्ट स्नैक्स भी बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको मखाने से बनाए जाने वाले कुछ बेहतरीन स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जो आपके घर की मेहमानों को भी पसंद आएंगे और आपके परिवार के सभी सदस्य इसे पसंद करेंगे।

#1 मखाना चाट मखाना चाट एक अनोखा और स्वादिष्ट स्नैक हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मखानों को घी में भून लें, फिर इसमें उबले हुए आलू के टुकड़े, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती मिलाएं। अब इसमें चाट मसाला, नमक और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिलाएं। आप इसमें दही और इमली की चटनी भी डाल सकते हैं। यह चाट न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।

#2 मखाना टिक्का मखाना टिक्का एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है, जिसे आप किसी भी पार्टी या खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मखानों को दही और टिक्का मसाले में भिगोकर रखें, फिर इन्हें शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर के साथ सीक लें। तंदूर या ओवन में इन्हें पकाएं ताकि ये कुरकुरे बनें। इसे हरी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें। यह टिक्का आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा और आपके खाने को खास बनाएगा।

Advertisement

#3 मखाना खीर मखाना खीर एक मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मखानों को घी में भून लें, फिर दूध में उबालें और चीनी मिलाएं। अब इसमें इलायची पाउडर डालें और धीमी आंच पर पकने दें। जब यह गाढ़ी हो जाए तो इसमें कटे हुए मेवे डालकर सजाएं और ठंडा करके परोसें। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है, जिससे आपके मेहमान खुश हो जाएंगे।

Advertisement

#4 मखाना नमकीन मखाना नमकीन एक कुरकुरे और चटपटा स्नैक है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मखानों को घी में भून लें, फिर इसमें मूंगफली, चना दाल, उड़द दाल, काजू आदि मिलाएं। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और हींग डालकर अच्छे से मिलाएं। इसे ठंडा करके एयर टाइट डिब्बे में भरकर रखें ताकि यह लंबे समय तक ताजा रहे। यह नमकीन आपके परिवार और मेहमानों को बहुत पसंद आएगी।