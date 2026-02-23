गुलाब की पंखुड़ियों से बनने वाली ये मिठाइयां होती हैं बेहतरीन, नहीं भूल पाएंगे इनका स्वाद

गुलाब की पंखुड़ियां भारतीय मिठाइयों में एक नई जान फूंक देती हैं। गुलाब की मिठाइयां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इनमें प्राकृतिक सुगंध और ताजगी भी होती है। ये मिठाइयां खास मौकों पर बनाई जा सकती हैं और लोगों को बहुत पसंद आती हैं। आइए आज हम आपको गुलाब की पंखुड़ियों से बनाई जाने वाली 5 बेहतरीन मिठाइयों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें खा कर आप इनका स्वाद नहीं भूल पाएंगे।

#1 गुलाब की फिरनी इसे बनाने के लिए सबसे पहले बासमती चावल को 30 मिनट पानी में भिगोकर दरदरा पीस लें। अब दूध को उबालें और उसमें चावल का पेस्ट डाल दें। इसे अच्छी तरह चलाते रहें और दूध गाढ़ा होने के बाद इसमें चीनी मिला लें। इसके बाद इसमें गुलाब का शरबत, इलायची पाउडर, गुलाब की पंखुड़ियों का पेस्ट और कटे हुए मेवे मिलाएं। फिरनी को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें और फिर गुलाब की पंखुड़ियों से सजाकर परोसें।

#2 गुलाब की बर्फी गुलाब की बर्फी एक स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे काजू के पाउडर, चीनी और घी के साथ बनाया जाता है। इसमें ताजे गुलाब की पंखुड़ियां डालकर इसे एक अलग स्वाद दिया जाता है। सबसे पहले काजू के पाउडर को घी में भूनें, फिर उसमें चीनी की चाशनी डालकर पकाएं। अंत में इसमें गुलाब की पंखुड़ियां मिलाएं और इसे थोड़ी देर ढककर रखें। अब थाली में मिश्रण को फैलाकर ठंडा करें और बर्फी के आकार में काट लें।

#3 गुलाब पिस्ता कुल्फी गुलाब पिस्ता कुल्फी बनाने के लिए दूध, क्रीम, चीनी, पिस्ता और गुलाब जल का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले दूध को उबालकर आधा कर लें, फिर उसमें चीनी मिलाकर ठंडा करें। अब इसमें क्रीम, बारीक कटे हुए पिस्ते और गुलाब जल मिलाएं। अब इस मिश्रण को कुल्फी मोल्ड में डालकर फ्रीजर में जमने दें। कुछ घंटों बाद आपकी स्वादिष्ट गुलाब पिस्ता कुल्फी तैयार हो जाएगी, जिसे आप बच्चों को खिला सकते हैं।

#4 गुलकंद रोल गुलकंद रोल एक अनोखी मिठाई है, जो मुंह में घुल जाती है। इसे बनाने के लिए मैदा, घी, चीनी और गुलकंद की जरूरत होती है। सबसे पहले मैदा और घी मिलाकर आटा गूंथ लें, फिर छोटी लोइयां बनाकर बेल लें। इन पर हल्का घी लगाकर थोड़ा गुलकंद भरें और रोल कर लें। रोल्स को धीमी आंच पर सुनहरा होने तक सेंके। तैयार रोल्स पर चाशनी लगाकर परोसें, ताकि उनका स्वाद दोगुना हो जाए, फिर इन्हें ठंडा करके परोसें।