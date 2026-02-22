एक बार जरूर खाएं तुलसी से बने ये 5 व्यंजन, स्वाद और पौष्टिकता में हैं बेमिसाल

तुलसी को भारतीय खान-पान में एक खास स्थान मिला है। यह न केवल एक औषधीय पौधा है, बल्कि इससे कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। तुलसी के पत्तों में मौजूद गुण और विटामिन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आइए आज हम आपको तुलसी से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप अपनी रसोई में आसानी से बना सकते हैं और इनके स्वाद का लुत्फ उठा सकते हैं।

#1 तुलसी की चटनी तुलसी की चटनी एक बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट चटनी है, जिसे आप अपने भोजन के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए ताजा तुलसी के पत्ते, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और नमक मिलाकर पीस लें। आप चाहें तो स्थिरता सुधारने के लिए इसमें पानी भी मिला सकते हैं। यह चटनी न केवल आपके खाने का स्वाद बढ़ाएगी, बल्कि आपके पाचन को भी बेहतर बनाएगी। इसे आप पराठे, समोसे या किसी भी नाश्ते के साथ खा सकते हैं।

#2 तुलसी का सूप तुलसी का सूप एक बेहतरीन व्यंजन है, जिसे आप सर्दियों में अपने परिवार के साथ बैठकर पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए टमाटर, प्याज, लहसुन और तुलसी को एक साथ उबालें और फिर इसे मिक्सर से पीस लें। इस मिश्रण को फिर से गर्म करके उसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाएं। यह सूप न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ा सकता है।

#3 तुलसी का पनीर टिक्का पनीर टिक्का तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी तुलसी का पनीर टिक्का ट्राई किया है? इसे बनाने के लिए पनीर के टुकड़ों को दही, बेसन और पीसी हुई तुलसी की पत्तियों के मिश्रण में भिगोकर रखें। इसके बाद इन्हें सब्जियों संग सीक में लगाएं और तंदूर या ओवन में सेंकें। इस नाश्ते का मजा हरी चटनी और सिरके वाले प्याज के साथ दोगुना हो जाता है।

#4 तुलसी की खीर खीर तो आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन एक बार तुलसी की खीर चखकर जरूर देखें। इसे बनाने के लिए चावल, दूध और चीनी को एक साथ पकाएं और फिर उसमें पीसी हुई तुलसी की पत्तियां डालें। इसे धीमी आंच पर पकने दें, ताकि सभी स्वाद अच्छे से मिल जाएं। परोसने से पहले ऊपर से अपनी पसंद के मेवे जरूर डाल दें, जो स्वाद और पोषण मूल्य को बढ़ाने का काम करेंगे। इसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है।