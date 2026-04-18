केसर के उपयोग से बढ़ सकता है इन व्यंजनों का स्वाद, एक बार चखकर देखें

केसर एक बहुत महंगा मसाला है, लेकिन इसका स्वाद और रंग किसी भी व्यंजन को खास बना देता है। अगर आप शाकाहारी हैं और केसर का इस्तेमाल करके कुछ बेहतरीन व्यंजन बनाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके खाने के अनुभव को एक नया आयाम देंगे।

#1 केसर वाले चावल केसर वाले चावल एक शाही व्यंजन है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें। एक पैन में घी गर्म करके उसमें जीरा, लौंग और दालचीनी डालें। इसमें प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसमें भिगोए हुए चावल डालें और पानी मिलाकर पकने दें। अंत में इसमें थोड़ा-सा केसर डालें और धीमी आंच पर पकने दें। यह चावल किसी भी पार्टी का हिस्सा बन सकता है।

#2 केसर की बिरयानी केसर की बिरयानी एक बहुत ही स्वादिष्ट और खुशबूदार व्यंजन है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें। फिर एक पैन में घी गर्म करके उसमें जीरा, लौंग और दालचीनी डालें। इसमें प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसमें कटे हुए टमाटर डालकर मसाले मिलाएं। इसके बाद इसमें उबले हुए चावल डालकर पानी मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें। अंत में इसमें थोड़ा-सा केसर मिलाएं।

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#3 केसर की खीर केसर की खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे दूध और चावल से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध उबालें, फिर उसमें धोकर भिगोए हुए चावल डालें और धीमी आंच पर पकने दें। जब चावल पक जाएं तो इसमें चीनी मिलाएं और फिर केसर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में इसमें कटे हुए मेवे डालें और ठंडा होने पर परोसें। यह मिठाई किसी भी त्योहार या खास मौके पर बनाई जा सकती है।

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#4 केसर की लस्सी केसर की लस्सी एक ताजगी भरा पेय है, जिसे गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही को फेंट लें, फिर उसमें चीनी मिलाकर अच्छी तरह फेंटें। अब इस मिश्रण में थोड़ा-सा दूध डालकर मिलाएं और फिर इसमें थोड़ा-सा केसर भी शामिल कर दें। अंत में इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।