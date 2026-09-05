चॉकलेट और आम का मेल है बेहतरीन, इन 5 व्यंजनों में पाएं इन दोनों का स्वाद
क्या है खबर?
चॉकलेट और आम का मेल एक बेहतरीन जोड़ी है। इन दोनों सामग्रियों का साथ में उपयोग करके आप कई स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। चॉकलेट की मिठास और आम का खट्टा-मीठा स्वाद मिलाकर आप कई अनोखे व्यंजन बना सकते हैं। आइए कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं, जो इस जोड़ी को बखूबी दर्शाते हैं और आपके खाने का मजा बढ़ा सकते हैं। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके परिवार और दोस्तों को भी पसंद आएंगे।
#1
चॉकलेट और आम की मिठाई
चॉकलेट और आम की मिठाई एक अनोखा मिठाई का विकल्प है। इसके लिए सबसे पहले आम का पेस्ट बनाएं और उसे गाढ़ा होने तक पकाएं, फिर उसमें दूध का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
अब इस मिश्रण को ठंडा करें और उसमें पिघली हुई चॉकलेट मिलाएं। इसे जमने दें और फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें।
यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि देखने में भी बेहद आकर्षक लगती है।
#2
चॉकलेट और आम का ठंडा पेय
गर्मियों में ठंडा-ठंडा पेय पीने का मजा ही कुछ अलग है और अगर वह पेय स्वादिष्ट हो तो क्या ही बात है। इसके लिए सबसे पहले आम के टुकड़े और चीनी को पीस लें, ताकि उसका पेस्ट बन जाए।
अब इसमें ठंडा दूध डालकर फिर से पीस लें। इसके बाद इसमें पिघली हुई चॉकलेट डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
इसे गिलास में डालकर ऊपर से बर्फ डालें और ठंडा-ठंडा परोसें।
#3
चॉकलेट और आम की आइसक्रीम
आम की आइसक्रीम तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी चॉकलेट और आम की आइसक्रीम आजमाई है? इसके लिए सबसे पहले आम का पेस्ट बनाएं और उसमें गाढ़ा दूध मिलाएं।
अब इस मिश्रण को जमने दें। जब यह जम जाए तो उसमें पिघली हुई चॉकलेट मिलाकर फिर से जमने दें।
कुछ घंटों बाद आपकी चॉकलेट और आम की आइसक्रीम तैयार हो जाएगी, जिसे आप ठंडा-ठंडा परोस सकते हैं।
#4
चॉकलेट और आम का केक
केक तो हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी चॉकलेट और आम का केक ट्राई किया है? इसके लिए सबसे पहले मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक और चीनी को मिलाकर गूंथ लें।
अब इस मिश्रण में आम का पेस्ट मिलाएं और अच्छे से फेंटें। इसके बाद इसमें पिघली हुई चॉकलेट डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
इस मिश्रण को बर्तन में डालकर ओवन में पकाएं। आपका चॉकलेट और आम का केक तैयार हो जाएगा।
#5
चॉकलेट और आम की खीर
खीर पारंपरिक तरीके से आपने कई दफा बनाई होगी, लेकिन इस बार चॉकलेट और आम की खीर आजमाकर देखें। इसके लिए दूध को गाढ़ा होने तक पकाएं और उसमें इलायची, चीनी और चावल डालकर पकने दें।
इसके बाद इसमें आम का पेस्ट और चॉकलेट डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसमें आप चाहें तो सूखे मेवे भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और अच्छा आएगा।
इसके बाद इसे ठंडा या गर्म, जैसा पसंद हो वैसा परोसें।