मूंग दाल से बनाए जा सकते हैं ये स्वादिष्ट व्यंजन, सेहत के लिए होते हैं फायदेमंद

मूंग एक पौष्टिक और स्वादिष्ट फलिया है, जिसे भारतीय खान-पान में अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यह न केवल खाने में लाजवाब है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मूंग में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है, जो इसे एक संपूर्ण आहार बनाते हैं। आइए आज हम आपको मूंग से बनने वाले कुछ खास व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।

#1 मूंग दाल का हलवा मूंग दाल का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को भूनकर उसे दूध और घी में पकाया जाता है। इसके बाद इसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाया जाता है। ऊपर से काजू और बादाम सजाकर इसे घी डालकर परोसा जाता है। इस हलवे को धीरे-धीरे देर तक पकाया जाता है, जिससे इसको इसका अनोखा स्वाद मिलता है।

#2 मूंग दाल का चीला मूंग दाल का चीला एक सेहतमंद नाश्ता है, जिसे आप सुबह या शाम किसी भी समय खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए मूंग दाल को रातभर पानी में भिगोकर पीस लिया जाता है। इसके बाद उसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और बारीक कटा हुआ प्याज मिलाया जाता है। इस मिश्रण को तवे पर घी या तेल लगाकर फैलाया जाता है और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाया जाता है। इसे हरी चटनी के साथ परोसा जाता है।

#3 मूंग दाल का सूप सर्दियों में गर्मा-गर्म सूप पीना किसे पसंद नहीं होता? मूंग दाल का सूप भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए मूंग दाल को पहले उबाला जाता है। फिर उसे मिक्सर में डालकर पीस लिया जाता है। अब इस पेस्ट को पैन में डालकर उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्च और थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाया जाता है। इसे अच्छे से पकाकर गर्मा-गर्म परोसा जाता है। यह सूप स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है।

#4 मूंग दाल की टिक्की अगर आप शाम की चाय के साथ कुछ कुरकुरी टिक्कियां खाना चाहते हैं तो मूंग दाल की टिक्की आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। इसके लिए मूंग दाल को रातभर पानी में भिगोकर पीस लिया जाता है, फिर उसमें मीसे हुए आलू मिलाए जाते हैं। इसके बाद इसमें नमक, लाल मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट मिलाया जाता है। इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तेल में तल ली जाती हैं।