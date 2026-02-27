नींबू से बनाए जा सकते हैं ये 5 व्यंजन, होते हैं खट्टे-मीठे और लजीज

नींबू एक ऐसा फल है, जो भारतीय खान-पान में खास तौर से शामिल होता है। यह न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह व्यंजनों के स्वाद को भी बढ़ा देता है। नींबू में विटामिन-C, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल होते हैं, जो शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे अनोखे और आसान व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप नींबू का इस्तेमाल करके बना सकते हैं।

#1 नींबू की चटनी नींबू की चटनी एक बेहतरीन साइड डिश है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको ताजा नींबू, पुदीना, हरी मिर्च, नमक और थोड़ी-सी चीनी चाहिए होगी। इन सभी सामग्रियों को मिलाकर मिक्सर में पीस लें। यह चटनी न केवल आपके खाने को स्वादिष्ट बनाती है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन-C आपके शरीर की रक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है। इसे आप पराठे या चावल के साथ खा सकते हैं।

#2 नींबू का रायता गर्मियों में ठंडा-ठंडा रायता खाना किसे पसंद नहीं होता? नींबू का रायता बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको दही, कद्दूकस किए हुए नींबू के छिलके, भुना जीरा पाउडर, नमक और काला नमक चाहिए होगा। सभी सामग्रियों को मिलाकर अच्छे से फेंट लें। यह रायता न केवल आपके खाने को संतुलित करता है, बल्कि इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया आपके पेट के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इसे आप बिरयानी या पुलाव के साथ परोस सकते हैं।

Advertisement

#3 नींबू की मुरब्बा नींबू की मुरब्बा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे लंबे समय तक रखा जा सकता है। इसे बनाने के लिए छोटे-छोटे कटे हुए नींबू, चीनी, पानी और कुछ मसाले जैसे इलायची या दालचीनी का इस्तेमाल किया जाता है। इस मुरब्बे को आप नाश्ते में या खाने के बाद खा सकते हैं। यह आपके पेट को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है और विटामिन-C का अच्छा स्रोत होता है। इसमें आप अन्य मसाले भी शामिल कर सकते हैं।

Advertisement

#4 नींबू की सब्जी सब्जी में नींबू का इस्तेमाल करना थोड़ा नया है, लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसके लिए आपको आलू, टमाटर, प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, धनिया पाउडर और ताजे नींबू का रस चाहिए होगा। सभी मसालों को भूनकर उसमें कटे हुए आलू और टमाटर डालें, फिर ऊपर से नींबू का रस डालकर पकने दें। यह सब्जी रोटी या चावल, दोनों के साथ अच्छी लगती है और खट्टे-मीठे स्वाद वाली होती है।