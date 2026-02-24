आने वाला है कच्चे आम का सीजन, इससे बने खट्टे-मीठे व्यंजन मुंह में ले आएंगे पानी

गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और अब जल्द ही कच्चे आम का सीजन भी आने वाला है। कच्चे आम का उपयोग सिर्फ अचार बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कई स्वादिष्ट और अनोखे व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। इस फल में विटामिन-C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं। आज हम आपको कच्चे आम के कुछ अनोखे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो आपको जरूर पसंद आएंगी।

#1 कच्चे आम की खट्टी-मिट्ठी चटनी कच्चे आम की खट्टी-मिट्ठी चटनी एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप किसी भी व्यंजन के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें पानी में उबालें। अब इन टुकड़ों को ठंडा करके मिक्सर में पीस लें। इसके बाद इसमें गुड़, नमक, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर मिलाएं और अच्छी तरह मिलाकर गैस पर पकाएं। आपकी खट्टी-मिट्ठी चटनी तैयार है।

#2 कच्चे आम का पकोड़ा अगर आपको स्नैक्स पसंद हैं तो कच्चे आम का पकोड़ा जरूर आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले कच्चे आम को छीलकर पतले-पतले टुकड़ों में काट लें। अब बेसन में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ी-सी अजवाइन मिलाकर घोल तैयार कर लें। इसके बाद इन आम के टुकड़ों को इस घोल में डुबोकर गर्म तेल में तलें, जब तक कि वे सुनहरे न हो जाएं। इन्हें चटनी या सॉस के साथ गर्मा-गर्म परोसें।

Advertisement

#3 कच्चे आम की सब्जी कच्चे आम की सब्जी एक अनोखा व्यंजन है, जो आपके खाने को खास बना देगा। इसके लिए सबसे पहले कच्चे आम को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालें। इसके बाद इन आम के टुकड़ों को डालकर थोड़ी देर पकाएं। अंत में नारियल का दूध मिलाकर इसे ढक दें, ताकि सभी मसाले अच्छी तरह मिल जाएं।

Advertisement

#4 कच्चे आम का अचार अचार तो कई तरह का बनता है, लेकिन कच्चे आम जैसा दूसरा कोई अचार नहीं हो सकता। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन टुकड़ों को नमक लगाकर धूप में सुखा लें। अब सरसों का तेल गर्म करके उसमें राई, मेथी दाना और सौंफ डालें और इन्हें भून लें। इसके बाद सूखे आम के टुकड़ों को इसमें मिलाकर थोड़ा पकाएं और नींबू का रस डाल दें। आपका अचार तैयार है।