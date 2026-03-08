पौष्टिक आहार का हिस्सा बन सकते हैं ओट्स, जानिए इससे बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी

ओट्स एक पौष्टिक अनाज है, जो फाइबर, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है। इसे अलग-अलग प्रकार के व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ओट्स न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह जल्दी बन भी जाता है। इस लेख में हम आपको ओट्स से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 ओट्स का उपमा उपमा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता है, जिसे आप ओट्स से भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ओट्स को हल्का भून लें। फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें सरसों के दाने, उड़द दाल, चना दाल, करी पत्ता और हरी मिर्च डालें। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर डालकर भूनें। इसके बाद भुने हुए ओट्स को इसमें मिलाएं और पानी डालकर पकने दें। नमक और नींबू का रस मिलाकर इसे गर्मा-गर्म परोसें।

#2 ओट्स का चीला चीला एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप ओट्स से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ओट्स को पीसकर उसका पाउडर बना लें। इस पाउडर को बेसन के साथ मिलाकर उसमें बारीक कटी सब्जियां, जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर आदि डालें। इसके बाद इस मिश्रण में पानी मिलाकर घोल तैयार करें। अब तवे पर तेल गर्म करके इस घोल को डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं, फिर गर्मा-गर्म चीला परोसें।

#3 ओट्स का हलवा हलवा एक मिठाई है, जो ओट्स से भी बनाई जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले ओट्स को पीसकर उसका पाउडर बना लें, फिर एक कढ़ाई में घी गर्म करें। उसमें सूजी की जगह ओट्स का पाउडर डालकर भूनें, जब तक कि वह सुनहरा न हो जाए। अब इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर पकाएं, जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। आखिर में सूखे मेवे डालकर इसे गर्मा-गर्म परोसें।

#4 ओट्स का डोसा डोसा एक मशहूर दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे ओट्स से बनना बढ़िया निर्णय होगा। इसके लिए सबसे पहले उबले हुए आलू को मैश कर लें। फिर एक बर्तन में उबले हुए आलू, ओट्स का पाउडर, चावल का आटा, उड़द दाल का आटा, नमक, हरी मिर्च, करी पत्ता और पानी मिलाकर घोल तैयार करें। अब तवे पर तेल लगाकर इस घोल को डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। डोसा को नारियल की चटनी और सांभर के साथ खाएं।