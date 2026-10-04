दुर्गा पूजा के दौरान बनाकर खाएं ये 5 मिठाइयां, त्योहार का मजा हो जाएगा दोगुना

यह मिठाई खासतौर से बंगाल में बनती है। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरे में एक कप चावल का आटा, एक कप चीनी पाउडर, एक कप पानी और थोड़ा-सा इलायची का पाउडर मिलाएं।

अब इस मिश्रण को एक गाढ़े घोल में बदल दें। इसके बाद गैस पर एक कढ़ाई रखें और उसमें घी गर्म करके मिश्रण को करछी भरकर कढ़ाई में डालें।

जब मिश्रण सुनहरा भूरा हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकालें। इसी तरह सारे मिश्रण से बनाएं।