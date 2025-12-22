सर्दियों में इन 5 तरह से खाएं शकरकंद, आसान हैं रेसिपी

शकरकंद एक पौष्टिक सब्जी है, जो सर्दियों के दौरान आसानी से मिल जाती है। यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें कई जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। शकरकंद को आप अलग-अलग तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आइए आज हम आपको शकरकंद से बनने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और ये आपके शरीर को गर्माहट देने में मदद कर सकते हैं।

#1 शकरकंद का हलवा शकरकंद का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले शकरकंद को उबालकर मैश कर लें, फिर घी में भूनें और उसमें दूध, चीनी, इलायची पाउडर डालें। इसे धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। अंत में इसमें सूखे मेवे डालकर सजाएं और गर्मागर्म परोसें। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें विटामिन-A, विटामिन-C और फाइबर भी भरपूर मात्रा में होते हैं।

#2 शकरकंद की टिक्की शकरकंद की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबले हुए शकरकंद को कदूकस करें, फिर उसमें बेसन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक-लहसुन का पेस्ट और नमक मिलाकर मिश्रण तैयार करें। इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाएं और तेल गर्म करके इन टिक्कियों को सुनहरा होने तक तल लें। इसे हरी चटनी या खजूर की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।

#3 शकरकंद की चाट शकरकंद की चाट एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप अपने मेहमानों को खुश करने के लिए बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए शकरकंद को छोटे टुकड़ों में काट लें और उसमें हरी मिर्च, प्याज, धनिया पत्ती, नींबू का रस, भुना जीरा पाउडर और नमक मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। इस चाट को ठंडा करके परोसें ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।

#4 शकरकंद की खीर शकरकंद की खीर एक पौष्टिक मिठाई है, जिसे दूध और चीनी के साथ बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें कदूकस किया हुआ उबला हुआ शकरकंद डालें, फिर इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालें। इसे धीमी आंच पर पकने दें जब तक कि यह गाढ़ी न हो जाए। ठंडा करके परोसें ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।