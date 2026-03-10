गर्मियों के दौरान बिजली की बचत करना चाहते हैं तो घर में अपनाएं ये 5 उपाय

गर्मियों में बिजली का बिल बढ़ना एक आम समस्या है, खासकर जब आप AC का इस्तेमाल करते हैं तो खर्च बढ़ जाता है। हालांकि, कुछ उपाय अपनाकर आप बिजली की बचत कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर को ठंडा रखने के लिए कुछ छोटे-छोटे बदलाव करने होंगे। आइए आज हम आपको पांच ऐसे उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप गर्मियों में बिजली की बचत कर सकते हैं।

#1 पर्दों का करें सही उपयोग पर्दे गर्मियों में बिजली की बचत का एक अच्छा तरीका हैं। जब सूरज की किरणें सीधे खिड़कियों पर पड़ती हैं तो कमरा गर्म हो जाता है और एसी को ज्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए खिड़कियों पर हल्के रंग के खास पर्दे लगाएं। ये पर्दे सूरज की किरणों को रोकते हैं और कमरे को ठंडा रखते हैं, जिससे एसी पर कम दबाव पड़ता है।

#2 AC की सफाई भी है जरूरी AC की सफाई करना भी बहुत जरूरी है। अगर AC के फिल्टर गंदे होंगे तो ठंडक कम हो जाएगी और बिजली ज्यादा खर्च होगी। इसलिए हर महीने AC के फिल्टर को साफ करें और जरूरत पड़ने पर बदलें। इसके अलावा AC को सही तापमान पर सेट करें। 24-26 डिग्री तापमान सबसे अच्छा होता है क्योंकि इससे AC को कम मेहनत करनी पड़ती है और बिजली की खपत भी कम होती है।

#3 पंखों का करें इस्तेमाल पंखे बिजली बचाने के साथ-साथ कमरे को ठंडा रखते हैं। दिन में जब तापमान ज्यादा होता है तो पंखे का इस्तेमाल करें क्योंकि इससे AC चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर पंखे के ब्लेड उल्टी दिशा में घूम रहे हैं तो उन्हें बदल दें। गर्मियों में पंखे के ब्लेड दाएं तरफ घुमाएं ताकि ठंडी हवा मिले।

#4 फ्रिज की सही सेटिंग करें फ्रिज की सही सेटिंग भी बिजली बचाने में मदद करती है। फ्रिज को बहुत ठंडा रखने से बिजली की खपत बढ़ जाती है इसलिए इसे मध्यम सेटिंग पर रखें। फ्रिज के दरवाजे को बार-बार खोलने से बचें और जब भी कुछ निकालना हो तो पहले उसे बाहर निकालें, फिर दरवाजा बंद करें। इससे फ्रिज ठंडा रहेगा और बिजली की खपत कम होगी।