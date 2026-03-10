LOADING...
गर्मियों के दौरान शाम के समय खाने के लिए बेहतरीन है ये 5 स्ट्रीट फूड, आजमाएं

लेखन अंजली
Mar 10, 2026
02:42 pm
क्या है खबर?

गर्मियों के दौरान शाम के समय हल्का और ताजगी भरा भोजन करना चाहिए। इस मौसम में स्ट्रीट फूड का सेवन न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह आपको ताजगी का एहसास भी दिला सकता है। यहां हम आपको कुछ ऐसे स्ट्रीट फूड के बारे में बताने जा रहे हैं, जो गर्मियों के दौरान शाम के समय खाने के लिए बेहतरीन हैं और इन्हें बनाना भी आसान है।

#1

फल चाट

फल चाट एक सेहतमंद और पौष्टिक विकल्प है, जिसे आप किसी भी मौसम में बना सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इसका मजा अलग ही है। इसके लिए सेब, नाशपाती, केले, तरबूज, अंगूर और अनार जैसे ताजे फल लें और उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन फलों पर नींबू का रस, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और थोड़ी सी चाट मसाला छिड़कें। यह मिश्रण आपके शरीर को ठंडक पहुंचाएगा और आपको ऊर्जा देगा।

#2

भेल पुरी

भेल पुरी एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जो गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए चिउड़े लेते हैं, फिर उसमें कटे हुए टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और सेव मिलाते हैं। अब इस मिश्रण में इमली की खट्टी-मीठी चटनी, हरी चटनी और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। ऊपर से थोड़ी सी भूनी मूंगफली और सेव डालें। यह नाश्ता कुरकुरा और स्वादिष्ट है, जिससे आपको भरपूर खुशी मिलेगी।

#3

पनीर टिक्का

पनीर टिक्का एक पसंदीदा नाश्ता है, जिसे गर्मियों की शामों में खाना बहुत पसंद किया जाता है। इसके लिए पनीर को बड़े-बड़े टुकड़ों में काटकर दही-मसालों का मिश्रण लगाकर कुछ देर के लिए मेरिनेट करें। अब इन टुकड़ों को सीक के साथ लगाकर तंदूर या ओवन में सेंके। बीच-बीच में टिक्कों को तेल लगाते रहें ताकि वे अच्छे से पकें और कुरकुरे बनें। यह नाश्ता स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है।

#4

पानीपुरी

पानीपुरी भारतभर में अलग-अलग नामों से जानी जाती हैं। यह एक ऐसी स्ट्रीट फूड है, जो हर जगह आसानी से मिल जाती है। इसे बनाने के लिए सूजी या आटे से छोटी-छोटी गोल पूरियां बनाई जाती हैं, जिन्हें बाद में पानीपुरी का पानी बनाया जाता है। इसके लिए इमली, पुदीना, हरी मिर्च आदि का इस्तेमाल होता है। गर्मियों में ठंडा और मसालेदार पानीपुरी खाना बहुत अच्छा लगता है।

#5

दही बड़े

दही बड़े उत्तर भारत की मशहूर स्ट्रीट फूड में से एक है, जिसे गर्मियों में खाना बहुत पसंद किया जाता है। इसके लिए उरद दाल को रातभर पानी में भिगोकर सुबह उसका पेस्ट बना लें, फिर उसे छोटी-छोटी गोलियां बनाकर तल लें। अब इन बड़ों को पानी में भिगो दें। इसके बाद इन बड़ों पर दही, इमली की चटनी, भुना जीरा पाउडर, काला नमक डालकर परोसें। इन सभी स्ट्रीट फूड को बनाना आसान है।

