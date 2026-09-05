सन ड्राइड टमाटर लंबे समय तक हो सकते हैं खान-पान में इस्तेमाल, इस तरह सुखाएं
क्या है खबर?
सन ड्राइड टमाटर का उपयोग कई प्रकार के खाने में किया जाता है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि पोषण भी प्रदान करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सन ड्राइड टमाटर कैसे बनाए जाते हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि इसे घर पर बनाना बहुत आसान है। इस लेख में हम आपको 5 सरल तरीकों में सन ड्राइड टमाटर बनाने का तरीका बताएंगे, जिससे आप भी आसानी से इसे बना सकते हैं।
#1
सही टमाटर का चुनाव करें
सबसे पहले सही टमाटर का चुनाव करना जरूरी है। इसके लिए आपको पके और ताजे टमाटर चुनने चाहिए।
अच्छे टमाटर वे होते हैं, जिनमें कोई दाग-धब्बे न हो और उनका आकार भी समान हो। आप लाल या पीले रंग के टमाटर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वे मोटे छिलके वाले हों, ताकि उन्हें सुखाने में आसानी हो।
इसके अलावा टमाटर का स्वाद भी अच्छा होना चाहिए, जिससे आपके सन ड्राइड टमाटर का स्वाद बेहतरीन होगा।
#2
टमाटरों को धोएं और काटें
चुने हुए टमाटरों को अच्छी तरह से धोकर साफ करें, ताकि उनमें किसी तरह की कोई गंदगी या कीटाणु रह न जाएं।
इसके बाद टमाटरों को आधा या चौथाई काट लें, जिससे उनमें से बीज निकल जाएं। अगर आप चाहें तो टमाटरों की पूरी सतह पर चीरा भी लगा सकते हैं, ताकि वे जल्दी सूख सकें।
यह प्रक्रिया टमाटरों को सुखाने में मदद करेगी और उनका स्वाद भी बढ़ा देगी।
#3
नमक लगाकर धूप में सुखाएं
कटे हुए टमाटरों पर थोड़ा नमक छिड़कें, ताकि उनमें से अतिरिक्त पानी निकल जाए और वे जल्दी सूख सकें। नमक टमाटरों के स्वाद को भी बढ़ाता है।
इसके बाद इन्हें धूप में रखें. ताकि वे प्राकृतिक तरीके से सूख सकें। रोजाना इन्हें पलटते रहें. ताकि सभी हिस्से समान रूप से धूप लगें और सूख जाएं।
इस प्रक्रिया में लगभग 2-3 दिन लग सकते हैं, लेकिन यह सबसे प्रभावी और सुरक्षित तरीका है।
#4
तेल में भिगोएं
सूखे टमाटरों को लंबे समय तक रखने के लिए उन्हें तेल में भिगोना एक अच्छा तरीका है। इसके लिए सूखे टमाटरों को किसी साफ कांच की बोतल में रखें और ऊपर से जैतून का तेल डालें।
इससे वे कई हफ्तों तक ताजे बने रहते हैं और किसी भी खाने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें लहसुन या हर्ब्स भी मिला सकते हैं, जिससे इनका स्वाद और बढ़ जाएगा।