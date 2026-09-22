आंखों पर रंग-बिरंगा मेकअप करने का लौट आया चलन, इन तरीकों से आप भी करें
क्या है खबर?
आंखों का मेकअप किसी भी महिला के मेकअप रूटीन का एक अहम हिस्सा होता है। अगर आप अपनी आंखों को रंग-बिरंगा लुक देना चाहती हैं तो इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। रंग-बिरंगे आईशैडो, लाइनर और मस्कारा का सही इस्तेमाल करके आप अपने लुक को और भी खास बना सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी मेकअप टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने रंग-बिरंगे आंखों के मेकअप को बेहतरीन बना सकें।
#1
आईलिड पर बेस लगाएं
सबसे पहले अपनी आंखों की पलकों पर एक अच्छा बेस लगाएं। यह आईशैडो को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है और रंगों को ज्यादा जीवंत बनाता है।
बेस लगाने से आपकी आंखों का मेकअप धुंधला नहीं होगा और आपको बार-बार मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखें कि बेस हल्का और सूखा होना चाहिए, ताकि आईशैडो आसानी से लग सके और अच्छी तरह से फैल सके।
#2
सही रंगों का चयन करें
रंग-बिरंगे आईशैडो चुनते समय अपने कपड़ों और मौके को ध्यान में रखें। अगर आप किसी पार्टी या खास मौके पर जा रही हैं तो चमकीले और जीवंत रंग, जैसे नीला, हरा और गुलाबी आदि चुन सकती हैं।
वहीं, रोजमर्रा के उपयोग के लिए हल्के और सॉफ्ट रंग, जैसे बेज या हल्का गुलाबी बेहतर होते हैं। इसके अलावा आप अपने चेहरे के रंग और आंखों की रंगत को भी ध्यान में रखें, ताकि आपका लुक संतुलित और आकर्षक लगे।
#3
आईलाइनर का सही इस्तेमाल करें
आईलाइनर आपकी आंखों के मेकअप को पूरा करता है और उन्हें ज्यादा निखारता है। रंग-बिरंगे आईलाइनर, जैसे नीला, हरा या बैंगनी आपके लुक को खास बना सकते हैं।
आईलाइनर लगाने से पहले अपनी आंखों के आकार को समझें और उसी अनुसार आईलाइनर का इस्तेमाल करें। अगर आप आंखों को बड़ा दिखाना चाहती हैं तो आंखों के नीचे हल्का-सा लाइनर लगाएं।
वहीं, अगर आप आंखों को लंबा दिखाना चाहती हैं तो ऊपर की ओर लाइनर लगाएं।
#4
मस्कारा लगाना न भूलें
मस्कारा आपकी पलकों को घना और लंबा दिखाने में मदद करता है। रंग-बिरंगा मस्कारा, जैसे नीला या हरा आपके लुक को और भी खास बना सकता है।
मस्कारा लगाने से आपकी आंखें खुली और चमकदार दिखेंगी। इसे लगाने से पहले आपकी पलकें साफ और सूखी होनी चाहिए, ताकि मस्कारा अच्छी तरह से चिपक सके।
ध्यान रखें कि मस्कारा हल्का और बिना गंदगी वाला होना चाहिए, ताकि आपकी आंखें आकर्षक दिखें।
#5
रंगों को मिलाना सीखें
आईशैडो लगाते समय रंगों का सही मिश्रण करना बहुत जरूरी है। इससे आपके आईशैडो का रंग ज्यादा प्राकृतिक लगेगा और कोई भी कठोर रेखाएं नहीं दिखेंगी।
इसके लिए सबसे पहले हल्का हाथ रखते हुए आईशैडो ब्रश से धीरे-धीरे ऊपर की ओर मिलाएं। इससे आपका लुक संतुलित और आकर्षक लगेगा।
ध्यान रखें कि मिलाते समय ज्यादा दबाव न डालें, ताकि रंग अच्छी तरह फैल सके और आंखें सुंदर दिखें। इस तरह आप भी सुंदर नजर आएंगी।