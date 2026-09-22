आंखों पर रंग-बिरंगा मेकअप करने के टिप्स

आंखों पर रंग-बिरंगा मेकअप करने का लौट आया चलन, इन तरीकों से आप भी करें

लेखन सयाली 01:22 pm Sep 22, 202601:22 pm

क्या है खबर?

आंखों का मेकअप किसी भी महिला के मेकअप रूटीन का एक अहम हिस्सा होता है। अगर आप अपनी आंखों को रंग-बिरंगा लुक देना चाहती हैं तो इसके लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। रंग-बिरंगे आईशैडो, लाइनर और मस्कारा का सही इस्तेमाल करके आप अपने लुक को और भी खास बना सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी मेकअप टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने रंग-बिरंगे आंखों के मेकअप को बेहतरीन बना सकें।