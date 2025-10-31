सर्दियों में बनाकर खाएं पालक के ये 5 व्यंजन, आपके शरीर को मिलेगी गर्माहट

पालक सबसे पौष्टिक हरी सब्जियों में से एक है, जिसके सेवन से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। वैसे तो यह सालभर मिलती है, लेकिन ठंड के मौसम में इसकी पैदावार सबसे अच्छी होती है। यह आयरन से भरपूर सब्जी है, जिसे खाने से सर्दी में गर्माहट मिल सकती है। साथ ही इसे खान-पान का हिस्सा बनाने से प्रतिरक्षा मजबूत होती है और खून भी बढ़ता है। सर्दियों में पालक के ये 5 पकवान बनाकर खाएं, जिनकी रेसिपी आसान है।

#1 पालक के पैनकेक आप सर्दी के मौसम में सुबह के नाश्ते के लिए पालक के पैनकेक बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए पालक को धुलकर अच्छी तरह उबाल लें। इसके बाद इसे नारियल के दूध या पानी के साथ मिक्सी में पीस लें। एक कटोरे में बेसन लेकर उसमें यह प्यूरी मिला दें और इसमें नमक और धनिया पाउडर भी शामिल कर दें। तवे को गर्म करके उस पर तेल लगाएं और मिश्रण डालकर पैनकेक तैयार कर लें।

#2 पालक और भुट्टे का सूप सर्दियों में पालक और कॉर्न वाला गर्मा-गर्म सूप पीने का मजा ही अलग होता है। इसके लिए पालक को पानी में उबाल लें। इसके बाद इसे पानी से निकालें और उसी पानी में नमक डालकर कॉर्न उबाल लें। पैन में तेल गर्म करके लहसुन, प्याज और अदरक भूनें। इसके बाद इसमें मसाले और काली मिर्च शामिल कर दें। पालक को पीस कर प्यूरी बनाएं और उसे पैन में पका लें। अंत में क्रीम, कॉर्न, पानी और चिली सॉस डालकर पिएं।

#3 पालक के पराठे पालक के पराठे बनाने के लिए एक कटोरे में कदूकस किया हुआ पनीर, गाजर, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, नमक और हरा धनिया मिलाकर स्टफिंग तैयार करें। इसके बाद गेहूं का आटा, पालक की प्यूरी, पानी, थोड़ा तेल और नमक मिलाकर थोड़ा सख्त आटा गूंथ लें। अब आटे को गोल आकार में बेलकर इसमें स्टफिंग भरें, फिर से गोल आकार में बेल लें और परांठे को तवे पर भूरा होने तक सेक लें। अचार या चटनी के साथ इनका आनंद लें।

#4 पालक का सलाद अगर आप पौष्टिक और बिना कैलोरी वाला व्यंजन खाना चाहते हैं तो पालक का सलाद चुनें। इसे बनाने के लिए कटे हुए मशरूम को थोड़े गर्म तेल में एक मिनट के लिए भूनें। इसके बाद इसमें लहसुन डालकर भूनें और एक तरफ रख दें। अब इसमें कटी पालक की पत्तियों को एक मिनट के लिए भूनें, फिर इसमें नींबू का रस, चीनी, तिल, नमक और काली मिर्च मिलाएं। अंत में इस पर मशरूम, पालक की डिप और चीज डालकर खाएं।