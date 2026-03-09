बर्डॉक की जड़ को अपनी डाइट में करें शामिल, आपको मिलेंगे ये 5 मुख्य स्वास्थ्य लाभ

बर्डॉक की जड़ को पहले दवाइयों में खूब इस्तेमाल किय जाता था, जो कि एक जड़ वाली सब्जी है। अब यह अपने स्वास्थ्य फायदों के लिए जानी जा रही है और लोगों की डाइट का हिस्सा बन रही है। यह सब्जी यूरोप और एशिया में मिलती है। इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो हमारी सेहत को दुरुस्त बनाए रखते हैं। इसे पाचन और त्वचा के लिए अच्छा माना जाता है। आइए इसके 5 स्वास्थ्य लाभ जानें।

#1 पाचन को रखती है दुरुस्त बर्डॉक जड़ में भरपूर मात्रा में इनुलिन पाया जाता है। यह खास किस्म का फाइबर होता है, जो हमारी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाने में मदद करता है। इससे पाचन ठीक होता है और पेट भी साफ रहता है। इनुलिन शरीर में पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से सोखने में भी काम आता है। इससे हम जो खाना खाते हैं, उसका पूरा पोषण शरीर को मिल पाता है। ऐसे में बर्डॉक जड़ का सेवन करने से पाचन स्वस्थ रहता है।

#2 त्वचा को बनाती है चमकदार बर्डॉक जड़ में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। इसी वजह से इसे अक्सर मुंहासे और एक्जिमा जैसी त्वचा की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। यह शरीर से गंदगी हटाकर खून को साफ करती है, जिससे त्वचा निखर जाती है। इससे त्वचा साफ और चमकदार दिख सकती है। बर्डॉक जड़ का अर्क लगाने या इसे खाने से त्वचा की बनावट अच्छी हो सकती है और दाग-धब्बे भी कम होते हैं।

#3 बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता बर्डॉक जड़ में क्वेरसेटिन और ल्यूटोलिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। ये शरीर में होने वाले नुकसान से लड़ते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर के विषाक्त पदार्थों को भी बाहर निकालते हैं। इससे शरीर संक्रमण और बीमारियों से बच पाता है। अगर आप इसे अपने खाने में शामिल करते हैं तो आपकी शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ सकती है।

#4 वजन कम करने में मददगार बर्डॉक जड़ में कैलोरी कम होती हैं और इसमें फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए, यह वजन नियंत्रित रखने के लिए एक अच्छी सब्जी साबित हो सकती है। फाइबर पेट को देर तक भरा रखता है। इससे दिन भर में कम कैलोरी खाई जाती है। आप इसे अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, अगर आप वजन कम करना या बनाए रखना चाहते हैं। इससे आपके शरीर को पोषण भी पूरा मिलता रहेगा।