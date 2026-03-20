दक्षिण भारतीय व्यंजनों के शौकीन हैं? इन 5 ब्रेड को एक बार जरूर आजमाएं

दक्षिण भारत में ब्रेड के कई व्यंजन खाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये न केवल हल्के होते हैं, बल्कि पेट की समस्याओं से भी बचा सकते हैं। ये ब्रेड अनाजों और दालों से तैयार की जाती हैं, जो प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी दक्षिण भारतीय ब्रेड के बारे में बताते हैं, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।

#1 अप्पम अप्पम एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय ब्रेड है, जो चावल और उड़द दाल से बनाई जाती है। यह ब्रेड नरम होती है और इसका स्वाद खट्टा होता है। अप्पम को नारियल की चटनी या सब्जी के साथ परोसा जाता है। इसे बनाने के लिए चावल और उड़द दाल को रातभर भिगोकर पीस लिया जाता है, फिर इसे खटास आने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इस घोल को छोटे पैन में पकाया जाता है।

#2 इडली इडली भी चावल और उड़द दाल से बनाई जाती है, लेकिन इसे भाप में पकाया जाता है। इडली नरम होती है और इसे खास तौर से नाश्ते में खाया जाता है। इसे सांभर और नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है। इसे बनाने के लिए चावल और उड़द दाल को रातभर भिगोकर पीस लिया जाता है, फिर इसे खटास आने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इस घोल को छोटे स्टीमर में पकाया जाता है।

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#3 डोसा डोसा एक पतली और कुरकुरी ब्रेड होती है, जो चावल और उड़द दाल से बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए चावल और उड़द दाल को रातभर भिगोकर पीस लिया जाता है, फिर इस घोल को खटास आने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इस घोल को गर्म तवे पर फैलाकर पकाया जाता है। डोसा को सांभर और नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है। दक्षिण भारत में एक नहीं, बल्कि कई तरह के डोसा बनते हैं।

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#4 उत्तपम उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले इडली वाले घोल को थोड़ा गाढ़ा तैयार करें, फिर इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर आदि मिलाएं। अब तवे पर तेल लगाकर घोल फैलाएं और इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकें। उत्तपम को नारियल की चटनी या टोमैटो सॉस के साथ गर्मागर्म परोसें। यह नाश्ता पौष्टिक और ऊर्जा से भरपूर है, जिससे आपको पूरे दिन ऊर्जा मिलती है।