IPL 2026, 8 दिन शेष: ये 8 खिलाड़ी इस सीजन जड़ सकते हैं सबसे ज्यादा छक्के

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 शुरू होने में अब 8 दिन बचे हैं और क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर है। IPL 2025 में 1,294 छक्के लगे थे और इसकी गूंज से हर मैदान दहल उठा था। मैदान पर उतरते ही जिन बल्लेबाजों से गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं, वह इस सीजन भी छक्कों की बरसात करने को तैयार हैं। आइए जानते हैं कौन से वो 8 खिलाड़ी हैं जो इस सीजन सबसे ज्यादा छक्के लगा सकते हैं।

#1 निकोलस पूरन (लखनऊ सुपर जायंट्स) लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के धाकड़ बल्लेबाज निकोलस पूरन ने IPL 2025 में छक्कों की ऐसी आंधी चलाई कि हर गेंदबाज सहम गया था। 14 पारियों में 45 छक्के लगाकर वो सूची में सबसे ऊपर थे। इससे पहले IPL 2024 में 35 और 2023 में 26 छक्के जड़ चुके पूरन का बल्ला हर सीजन और खतरनाक होता जा रहा है। IPL में 167 छक्के लगा चुके पूरन इस बार भी गेंद को दर्शकों के पास भेजने के लिए तैयार हैं।

#2 अभिषेक शर्मा (सनराइजर्स हैदराबाद) टी-20 क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पहचान बना चुके अभिषेक शर्मा पर इस बार सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की नजरें टिकी होंगी। पावरप्ले में ही मैच का रुख पलट देने वाला ये बल्लेबाज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटता है। IPL 2024 में 42 छक्के जड़कर अभिषेक ने अपनी ताकत दिखाई थी, जबकि 2025 में उनके बल्ले से 28 छक्के निकले थे। IPL में 101 छक्के लगा चुके अभिषेक फिर से स्टेडियम की हर बाउंड्री को छोटा साबित करना चाहेंगे।

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#3 वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स) IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए डेब्यू करने वाले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आते ही क्रिकेट जगत को चौंका दिया था। उन्होंने पिछले सीजन सिर्फ 7 मुकाबले खेले थे और 24 छक्के जड़ दिए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 206.55 की रही थी। अब इस सीजन वैभव गेंदबाजों के लिए और भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। टी-20 क्रिकेट में उन्होंने 53 छक्के लगाए हैं। ऐसे में वह इस बार छक्कों का तूफान ला सकते हैं।

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#4 श्रेयस अय्यर (पंजाब किंग्स) पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस अय्यर जब रंग में होते हैं तो गेंदबाजों के लिए हालात कठिन हो जाते हैं। IPL 2025 में उनका बल्ला ऐसा गरजा कि 17 पारियों में 39 छक्के ठोक डाले और छक्कों की सूची में वह सिर्फ पूरन से पीछे रहे। IPL में 152 छक्के जड़ चुके अय्यर इस बार भी उसी अंदाज में उतरने को तैयार होंगे। अगर उनका बल्ला चल पड़ा तो हर दिशा में उड़ती गेंदें और बेबस गेंदबाज नजर आएंगे।

#5 मिचेल मार्श (लखनऊ सुपर जायंट्स) IPL 2025 में पहली बार मिचेल मार्श ने इस टूर्नामेंट में 10 से ज्यादा मुकाबले खेले और सलामी बल्लेबाज के तौर पर लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए तुरुप का इक्का साबित हुए। इस धाकड़ बल्लेबाज ने 13 पारियों में 37 छक्के जड़ दिए। ऐसे में LSG को इस बार भी उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद होगी। टी-20 क्रिकेट में 220 पारियों में 299 छक्के लगा चुके मार्श का बल्ला अगर चला, तो गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है।

#6 प्रभसिमरन सिंह (पंजाब किंग्स) PBKS के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को कोई भी टीम हल्के में नहीं लेना चाहेगी। उनका बल्ला जब चलता है तो गेंदबाजों के लिए लाइन-लेंथ पकड़ना मुश्किल हो जाता है। IPL 2025 में पंजाब को फाइनल तक पहुंचाने में उनका अहम योगदान रहा था। उन्होंने 17 पारियों में 30 छक्के जड़े थे, जबकि IPL 2024 में उनके बल्ले से 15 मैचों में 20 छक्के निकले थे। ऐसे में इस सीजन भी प्रभसिमरन से तेज और असरदार बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी।

#7 ईशान किशन (सनराइजर्स हैदराबाद) ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड के लिए ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया। भारतीय टीम में वापसी करते हुए उन्होंने टी-20 विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाई। SRH की कप्तानी संभालने जा रहे ईशान के नाम IPL में 134 छक्के हैं और वह 3,000 रन के बेहद करीब हैं। टी-20 में 306 छक्के जड़ चुके ईशान लय में रहे तो मैदान पर छक्कों की गूंज थमने वाली नहीं है।