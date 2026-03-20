'भूत बंगला' की रिलीज टाली जा सकती है

'धुरंधर 2' की आंधी से डगमगा जाएगी अक्षय कुमार की 'भूत बंगला'? इस बदलाव की संभावना

लेखन ज्योति सिंह 10:40 am Mar 20, 202610:40 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है। पेड प्रिव्यू और पहले दिन की कमाई के साथ इसने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करके इतिहास रच दिया है। इसकी ज़बरदस्त सफलता ने अक्षय कुमार की आगामी फिल्म 'भूत बंगला' के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। खबरों की मानें, तो प्रदर्शकों ने अभिनेता को सुझाव दिया है कि वह अपनी आगामी फिल्म की रिलीज को टाल दें।