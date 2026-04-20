सोशल मीडिया पर न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर

सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन इसका ज्यादा उपयोग कई समस्याओं का कारण बन सकता है। सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने से न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, बल्कि यह आपकी काम करने की क्षमता को भी कम कर सकता है। आइए आज हम आपको ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको सोशल मीडिया पर काम करते समय बचना चाहिए।

#1 हर समय सोशल मीडिया देखना हर समय सोशल मीडिया देखना एक आम गलती है, जो आपकी काम करने की क्षमता को कम कर सकती है। बार-बार सूचनाएं देखने से आपका ध्यान भटकता है और आप अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। इससे आपकी काम करने की शक्ति भी प्रभावित होती है और आप जरूरी कामों को पूरा करने में पीछे रह जाते हैं। इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करें और तय समय पर ही उसे देखें।

#2 दूसरों से तुलना करना सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी तुलना करना एक बड़ी गलती हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि जो चीजें दूसरों के पास हों, वे आपके लिए भी सही हों। हर किसी की जिंदगी अलग होती है और उसकी अपनी चुनौतियां होती हैं। इसलिए दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी बढ़त पर ध्यान दें और सकारात्मक रहें। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आप अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे।

Advertisement

#3 नकारात्मक टिप्पणियों पर ध्यान देना सोशल मीडिया पर नकारात्मक टिप्पणियां मिलना आम बात है, लेकिन इनका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसलिए नकारात्मक टिप्पणियों पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और अपनी ऊर्जा को अच्छी चीजों पर केंद्रित करें। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित रहेंगे। सकारात्मक लोगों के साथ बातचीत करने से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।

Advertisement

#4 स्क्रीन टाइम को नियंत्रित न करना अगर आप यह नहीं जानते कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है तो यह आपकी एक बड़ी गलती हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरे दिन सोशल मीडिया का उपयोग करते रहें और फिर रात को सोने से पहले उसे बंद कर दें। इससे आपकी आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है और नींद भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए अपने स्क्रीन टाइम को नियंत्रित रखें और हर घंटे में थोड़ा आराम करें।