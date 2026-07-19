बची हुई इडली से बनाकर खाएं ये 5 स्नैक्स, चाय के साथ लगेंगे स्वादिष्ट

सबसे पहले एक कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द की दाल, मूंगदाल, चना दाल और कड़ी पत्ता डालें। अब इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा प्याज और बारीक कटी हुई गाजर डालकर भूनें।

इसके बाद इसमें बारीक कटे हुए बची हुई इडली के टुकड़े और नमक मिलाएं। अब इस मिश्रण में नींबू का रस और बारीक कटी धनिया पत्ती डालकर इसे धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाएं।

इसके बाद उपमा को गर्मा-गर्म परोसें।