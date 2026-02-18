बच्चों के नाश्ते में शामिल करें चुकंदर, जानिए इससे कैसे बनाएं स्वादिष्ट व्यंजन

चुकंदर एक ऐसी सब्जी है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह आयरन, फोलेट और विटामिन-C का अच्छा स्रोत है। अगर आपके बच्चे चुकंदर खाना पसंद नहीं करते तो चिंता की कोई बात नहीं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप चुकंदर को बच्चों के नाश्ते में शामिल कर सकते हैं और वे इसे खुशी-खुशी खा सकें।

#1 चुकंदर का उपमा उपमा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता है, जिसे आप चुकंदर के साथ बना सकते हैं। इसके लिए सूजी को हल्का भून लें, फिर उसमें बारीक कटा हुआ चुकंदर डालें और मसाले मिलाएं। इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर पकाएं। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पोषण से भरपूर भी है। चुकंदर का रंग और स्वाद इसे खास बनाते हैं, जिससे बच्चे इसे खुशी-खुशी खाएंगे।

#2 चुकंदर का चीला चीला एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप बेसन और चुकंदर के मिश्रण से बना सकते हैं। इसके लिए बेसन को पानी में घोलें और उसमें कद्दूकस किया हुआ कच्चा चुकंदर मिलाएं। साथ ही बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मसाले डालें। इसे तवे पर सेंकें जब तक कि यह सुनहरा न हो जाए। यह चीला न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है और बच्चों को पसंद आएगा।

#3 चुकंदर का परांठा परांठा हमेशा बच्चों को पसंद आता है, तो क्यों न इसे थोड़ा सेहतमंद बनाया जाए? आटे में उबला हुआ और मैश किया हुआ चुकंदर मिलाकर गूंध लें। इस परांठे को दही या अचार के साथ परोसें। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पौष्टिक भी है। चुकंदर का रंग और स्वाद इसे खास बनाते हैं, जिससे बच्चे इसे खुशी-खुशी खाएंगे। इससे उन्हें आयरन और विटामिन-C भी मिलेगा, जो उनके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।

#4 चुकंदर का सूप सूप एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए बारीक कटा हुआ कच्चा या उबला हुआ चुकंदर, प्याज, लहसुन, अदरक आदि सामग्रियों को पानी में डालकर पकाएं। पकने के बाद इसे मिक्सर से पीस लें और नमक-मिर्च मिलाकर गर्मागर्म परोसें। यह सूप न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। चुकंदर का यह सूप बच्चों को ठंडक देने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।