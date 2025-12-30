नींद से जुड़ी ये 5 गलतियां बन सकती हैं स्वास्थ्य के लिए खतरा, इनसे बचें

अच्छी नींद लेना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। यह न केवल शरीर को आराम देती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारती है। हालांकि, कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो हमारी नींद को प्रभावित कर सकती हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे, जिनसे हमें बचना चाहिए ताकि हम अच्छी नींद ले सकें और स्वस्थ रह सकें।

#1 बार-बार झपकी लेना दिन में बार-बार झपकी लेना आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। अगर आप दिन में सोते हैं तो रात की नींद में खलल पड़ सकता है। इससे आपकी नींद की गुणवत्ता भी कम हो सकती है। कोशिश करें कि दिन में केवल 20-30 मिनट की झपकी लें ताकि आपकी रात की नींद पर असर न पड़े। इससे आप तरोताजा महसूस करेंगे और आपकी नींद की गुणवत्ता भी बनी रहेगी।

#2 अनियमित सोने का समय हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें। इससे आपका शरीर एक नियमित रूटीन पर चलने लगता है और आपको बेहतर नींद मिलती है। अनियमित सोने से शरीर की जैविक घड़ी बिगड़ जाती है, जिससे नींद की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। अगर आप हर दिन एक ही समय पर सोने जाएं तो आपकी नींद की गुणवत्ता सुधर जाएगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। इससे आपकी ऊर्जा भी बनी रहेगी।

#3 चाय-कॉफी और शराब का सेवन सोने से पहले चाय-कॉफी या शराब का सेवन करने से आपकी नींद पर बुरा असर पड़ सकता है। ये चीजें आपकी नींद को बाधित कर सकती हैं और आपको आराम नहीं मिलने देतीं। कोशिश करें कि सोने से कम से कम 4-6 घंटे पहले इनका सेवन न करें। इससे आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर होगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। अच्छी नींद के लिए इनका सेवन न करना बहुत जरूरी है।

#4 मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना सोने से पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से आपकी नींद पर बुरा असर पड़ सकता है। मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी आपकी आंखों को थका सकती है और नींद आने में दिक्कत हो सकती है। इससे बचने के लिए सोने से पहले कम से कम 30 मिनट तक मोबाइल न देखें। इसके बजाय किताब पढ़ें या हल्का संगीत सुनें ताकि आपकी आंखें आराम कर सकें और आप अच्छी नींद ले सकें।