त्वचा की देखभाल कर सकती हैं ये 5 खाद्य पदार्थ, डाइट में करें शामिल
क्या है खबर?
त्वचा की देखभाल के लिए महंगे-महंगे उत्पाद खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने खान-पान पर ध्यान दें तो भी त्वचा को निखरा हुआ और स्वस्थ रखा जा सकता है। कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जो त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं और इन्हें डाइट में शामिल करने से आपको प्राकृतिक रूप से निखार मिल सकता है। आइए जानते हैं कि कौन-से खाद्य पदार्थ त्वचा की देखभाल कर सकते हैं।
#1
गाजर
गाजर में विटामिन-A, विटामिन-K और पोटेशियम जैसे जरूरी तत्व होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। यह एंटी-ऑक्सीडेंट्स का एक अच्छा स्रोत है, जो त्वचा को हानिकारक तत्वों से बचाने और उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करने में मदद करता है। गाजर का रस पीने या इसे सलाद में शामिल करने से आपकी त्वचा को निखार मिल सकता है और आप अंदर से भी तरोताजा महसूस कर सकते हैं।
#2
पालक
पालक में आयरन, विटामिन-C और विटामिन-E जैसे कई जरूरी तत्व होते हैं, जो त्वचा को पोषण देते हैं। यह एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो त्वचा को हानिकारक तत्वों से बचाने और कोमल बनाए रखने में मदद करता है। पालक का सेवन करने से आपकी त्वचा में नमी बनी रहती और यह स्वस्थ दिखती है। पालक को सूप, सलाद या सब्जी के रूप में अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है।
#3
एवोकाडो
एवोकाडो में अच्छे फैट और विटामिन-E होते हैं, जो त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं। यह जरूरी फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है और इसे कोमल बनाए रखता है। एवोकाडो में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स हानिकारक तत्वों से लड़ते हैं, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है। एवोकाडो को सलाद, स्मूदी या टोस्ट पर लगाकर खाया जा सकता है।
#4
बेरीज
बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रास्पबेरी विटामिन-C, फाइबर और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो त्वचा को पोषण देते हैं। इनमें मौजूद तत्व त्वचा की कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बेरीज का सेवन करने से त्वचा में नमी बनी रहती और यह स्वस्थ दिखती है। बेरीज को स्मूदी, सलाद या सीधे खाया जा सकता है, जिससे आपकी त्वचा को भरपूर पोषण मिलेगा और वह अंदर से भी तरोताजा महसूस करेगी।
#5
बादाम
बादाम विटामिन-E से भरपूर होते हैं, जो त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है और इसे कोमल बनाए रखता है। इसमें मौजूद अच्छे फैट त्वचा को पोषण देता है और इसे चमकदार बनाता है। बादाम में मौजूद जरूरी फैटी एसिड त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। इन सभी कारणों से बादाम का सेवन आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने और निखार देने में मददगार साबित हो सकता है।