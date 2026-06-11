काम से लौटकर खुद को आराम देने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके

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हल्की स्ट्रेचिंग करें

हल्की स्ट्रेचिंग करना भी एक अच्छा तरीका है, जिससे आप अपने शरीर को आराम दे सकते हैं। इससे मांसपेशियों की थकान दूर होती है और खून का बहाव बेहतर होता है। आप चाहें तो कुछ सरल योगासन भी कर सकते हैं, जैसे कि बालासन या शवासन। इनसे शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है। इसके अलावा स्ट्रेचिंग से लचीलापन बढ़ता है और तनाव कम होता है। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है खुद को आराम देने का।