रसोई गैस की कीमत में हुई बढोतरी, इसकी बचत के लिए अपनाएं ये तरीके 

रसोई गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है, लेकिन ईरान युद्ध के चलते देशभर में इसकी कीमत बढ़ गई है। ऐसे में जरूरी है कि आप इसे बचत करके इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ आपका खर्च कम होगा, बल्कि पर्यावरण पर भी अच्छा असर पड़ेगा। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप रसोई गैस की बचत कर सकते हैं।

#1 ढक्कन का करें इस्तेमाल जब आप खाना बना रहे हों तो बर्तन पर ढक्कन जरूर रखें। इससे खाना जल्दी पकता है और गैस की खपत कम होती है। ढक्कन लगाने से गर्म हवा बाहर नहीं निकलती और तापमान बना रहता है, जिससे खाना जल्दी तैयार होता है। इसके अलावा ढक्कन लगाने से ऊर्जा की बर्बादी भी होती है। इस सरल उपाय से आप बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के अपनी रसोई गैस की बचत कर सकते हैं।

#2 पहले से तैयार करें खाना खाना पकाने से पहले सभी सामग्री तैयार कर लें और सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काट लें। इससे बर्तन में कम समय लगेगा और गैस की खपत भी घटेगी। इसके अलावा जब आप सभी सामग्री तैयार कर लेते हैं तो आपको बीच-बीच में रुकना नहीं पड़ता, जिससे गैस की बचत होती है। पहले से तैयारी करने से न केवल खाना पकाने का समय कम होता है, बल्कि गैस की खपत भी घटती है।

Advertisement

#3 बड़े बर्तन का करें इस्तेमाल अगर आप छोटे बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे बदलकर बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें। बड़े बर्तन में खाना बनाने से कम गैस लगती है क्योंकि इसमें खाना अच्छे से फैल जाता है और गर्मी समान रूप से बंटती है। इससे खाना जल्दी पकता है और गैस की खपत भी कम होती है। बड़े बर्तन का उपयोग करने से आप ऊर्जा की बचत कर सकते हैं और अपने रसोई गैस के बिल को भी कम कर सकते हैं।

Advertisement

#4 मध्यम आंच पर पकाएं खाना खाना पकाने के दौरान मध्यम आंच का उपयोग करें। अधिक आंच पर खाना पकाने से गैस की खपत बढ़ जाती है और खाना भी जल सकता है। मध्यम आंच पर खाना पकाने से न केवल गैस की बचत होती है, बल्कि खाना भी अच्छे से पकता है और उसका स्वाद भी बना रहता है। इससे आपके रसोई गैस के बिल में कमी आएगी और खाना भी स्वादिष्ट बनेगा। इस सरल उपाय से आप ऊर्जा की बचत कर सकते हैं।