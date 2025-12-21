घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए अपनाएं ये वास्तु टिप्स

वास्तु शास्त्र एक पुरानी भारतीय विद्या है, जो घर की बनावट और दिशा के अनुसार अच्छे माहौल को बढ़ावा देता है। यह न केवल घर को सुंदर बनाता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। इस लेख में हम कुछ सरल वास्तु सुझावों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना सकते हैं।

#1 दरवाजे का महत्व समझें दरवाजा आपके घर का पहला संपर्क बिंदु होता है। इसे साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखें। दरवाजे पर कोई भी रुकावट या अव्यवस्था न हो, इससे ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है। इसके अलावा दरवाजे पर हल्का रंग या फूलों की सजावट करें ताकि घर में प्रवेश करते ही सकारात्मकता का अनुभव हो। दरवाजे पर कोई भी टूट-फूट न होने दें और नियमित रूप से इसकी सफाई करें।

#2 सही दिशा में रखें फर्नीचर फर्नीचर का स्थान भी वास्तु के अनुसार अहम होता है। सोफा, टेबल और पलंग आदि को सही दिशा में रखें ताकि ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से हो सके। सोफा को दीवार से थोड़ी दूर रखें और सामने खुली जगह छोड़ें। टेबल का आकार गोल या आयताकार होना चाहिए, जिससे ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो। इसके अलावा फर्नीचर को इस तरह से व्यवस्थित करें कि कमरे में हवा और रोशनी अच्छी तरह से आ सके।

#3 रसोई की व्यवस्था बनाएं बेहतर रसोई घर का अहम हिस्सा होता है जहां परिवार के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाया जाता है। इसे साफ-सुथरा रखें और गैस चूल्हे को पूर्व दिशा की ओर रखें। इसके अलावा रसोई में नीला रंग न लगाएं बल्कि हल्का पीला या हरा रंग चुनें, जिससे सकारात्मकता बनी रहे। रसोई में पानी का स्रोत न हो और खिड़कियां खुली रखें ताकि ताजा हवा आती रहे। यहां तक कि रसोई में पौधे भी रखें।

#4 पूजा घर का रखें ध्यान पूजा घर को साफ-सुथरा रखें और उसमें किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। पूजा घर की दीवारों पर हल्के रंगों का उपयोग करें और वहां प्राकृतिक रोशनी आने दें। प्रतिमाओं को पूर्व दिशा की ओर रखें ताकि पूजा करते समय चेहरे सूर्य की रोशनी से सीधा संपर्क में रहे। इसके अलावा पूजा घर में कपूर या अगरबत्ती जलाएं, जिससे सकारात्मकता बनी रहे। नियमित रूप से पूजा घर की सफाई करें और उसमें ताजे फूल रखें।