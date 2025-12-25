क्या आपको स्क्रीन से ब्रेक लेने की जरूरत है? इन 5 संकेतों से जानें

आजकल स्क्रीन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गई है। चाहे वह हमारा फोन हो, कंप्यूटर हो या टीवी, हम दिनभर इनसे जुड़े रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? अगर आप महसूस करते हैं कि स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है और इससे आपकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो रही है तो थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है।

#1 आंखों में थकान और दर्द होना अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी आंखें थकी हुई या दर्द कर रही हैं तो यह एक जरूरी संकेत हो सकता है कि आपको स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठने से आंखों पर दबाव पड़ता है, जिससे आंखें लाल हो सकती हैं या इनमें जलन हो सकती है। इसके अलावा आपको धुंधला दिखाई देना, सिरदर्द होना या आंखों में खिंचाव जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है।

#2 नींद में खलल आना अगर आप रात को देर तक फोन या कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो इससे आपकी नींद पर बुरा असर पड़ सकता है। स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी आपकी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इससे आपको नींद नहीं आती या आपकी नींद पूरी नहीं होती। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी नींद प्रभावित हो रही है या आप सुबह उठने पर ताजगी महसूस नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीन टाइम कम करें।

#3 मानसिक तनाव महसूस होना अगर आप लगातार स्क्रीन का उपयोग करते रहते हैं और हर समय अपने फोन या कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं तो इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है, खासकर अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं तो वहां की खबरें या पोस्ट्स आपके मनोदशा को प्रभावित कर सकती हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आप चिड़चिड़े हो रहे हैं या आपका मूड बार-बार बदल रहा है तो थोड़ा ब्रेक लें और खुद को समय दें।

#4 सामाजिक जीवन प्रभावित होना अगर आप अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ समय बिताने की बजाय ज्यादातर समय स्क्रीन पर बिताते हैं तो यह आपके सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। रिश्ते मजबूत रखने के लिए जरूरी है कि आप कुछ समय स्क्रीन से दूर भी बिताएं। अपने परिवार या दोस्तों के साथ बाहर जाएं, कोई खेल खेलें या किसी अन्य गतिविधि में हिस्सा लें। इससे न केवल आपके रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।