क्या आप अपने पिछले रिश्ते से नहीं कर पाए हैं मूव ऑन? इन संकेतों से जानें

दिल टूटने का दर्द लोगों को अंदर तक तोड़कर रख देता है। यह दर्द शारीरिक दर्द जितना परेशान करता है। ऐसे में उनके लिए जीवन में आगे बढ़ पाना और नई शुरुआत कर पाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप पुराने रिश्ते से पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी नए व्यक्ति के लिए अपने दिल में जगह नहीं बना पाएंगे। आज के डेटिंग टिप्स में मूव ऑन न कर पाने के संकेत जानिए।

#1 उनकी यादों में खोए रहना अगर आप हर वक्त अपने एक्स की यादों में गुम रहते हैं तो समझ जाएं की आप पुराने रिश्ते से उबर नहीं पाए हैं। उनकी बातों को याद करते रहना और साथ बिताए पलों के बारे में सोचते रहना यह संकेत देता है कि आप अब भी उन्हें ही प्यार करते हैं। यह एक तरह का भावनात्मक बोझ होता है, जिसकी वजह से आप ज्यादा दुखी रहने लगेंगे। ऐसे में आपको खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए।

#2 उनके सोशल मीडिया को बार-बार स्टॉक करना आज के आधुनिक समय में हर कोई रिश्ता टूटने के बाद अपने एक्स के सोशल मीडिया को स्टॉक करता है। हालांकि, अगर आप दिनभर उनके इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट को देखते रहते हैं तो यह मूव ऑन न कर पाने का संकेत है। बार-बार अपने एक्स की स्टोरीज, वीडियो, तस्वीरें और पोस्ट देखने से आपका मन दुखी होगा। इससे साफ हो जाता है कि आप उन्हें पूरी तरह जाने नहीं देना चाहते हैं और उनसे किसी तरह बंधे हुए हैं।

#3 उनके साथ भविष्य सोचना कई बार रिश्ता तो टूट जाता है, लेकिन साथ रहने की उम्मीद खत्म नहीं हो पाती है। ऐसे में कई लोग इस आस में बैठे रहते हैं कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। इसकी वजह से वे उसी व्यक्ति के साथ अपना भविष्य सोचते रहते हैं और उनके मन में आगे बढ़ने का विचार तक नहीं आता। ऐसे में जरूरी है कि आप सच्चाई को स्वीकार कर लें और अकेले अपना भविष्य उज्ज्वल बनाने की कोशिश करें।

#4 किसी और व्यक्ति के लिए कुछ महसूस न करना रिश्ता टूटने के बाद लोग नए लोगों से मिलने की कोशिश तो करते हैं। हालांकि, ज्यादातर लोगों को उनके लिए कुछ भी महसूस नहीं होता। वे उनके साथ डेट पर जाते हुए भी अपने एक्स के ही बारे में सोचते रह जाते हैं। ऐसे में आपको तब तक किसी नए व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जब तक आप पुराने रिश्ते से न उबर जाएं। वर्ना आपकी वजह से किसी और का दिल दुख सकता है।