क्या आप रोजाना अधिक मात्रा में पिस्ता खाते हैं? जानें इसका शरीर पर प्रभाव

पिस्ता का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो कई बीमारियों से बचाव करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि अधिक मात्रा में पिस्ता खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है? आइए आज हम आपको पांच ऐसे संकेत बताते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आप पिस्ता अधिक खा रहे हैं।

#1 पाचन संबंधी समस्याएं होना अगर आपको पिस्ता अधिक खाने की आदत है तो इससे पेट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, अधिक मात्रा में पिस्ता खाने से आपको कब्ज, अपच, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इससे पेट दर्द और पेट में ऐंठन जैसी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या हो रही है तो समझ जाइए कि आप अधिक पिस्ता खा रहे हैं।

#2 वजन का बढ़ना अगर आपको अपना पेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो इसकी वजह भी पिस्ता का अधिक सेवन हो सकता है। पिस्ता में कैलोरी की अधिक मात्रा होती है और जब आप इसे अधिक मात्रा में खाते हैं तो इससे आपका वजन बढ़ सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप सीमित मात्रा में ही पिस्ता का सेवन करें। दिन में एक मुट्ठी पिस्ता खाना सेहत के लिए लाभदायक हो सकता है।

#3 मुंह का स्वास्थ्य प्रभावित होना पिस्ता में अधिक मात्रा में फाइबर शामिल होता है, जो मुंह के स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। अगर आप पिस्ता का अधिक सेवन कर रहे हैं तो इससे मुंह में खुजली, जलन और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा इससे मुंह में मौजूद जीवाणु भी प्रभावित हो सकते हैं। इस कारण मुंह का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है।

#4 नींद आने में दिक्कत होना अगर आप रोजाना पिस्ता खाते हैं तो इसका असर आपकी नींद पर भी पड़ सकता है। पिस्ता में मौजूद कैलोरी और फाइबर की अधिक मात्रा नींद में खलल डाल सकती है। इसके अलावा पिस्ता में मौजूद वसा भी नींद को प्रभावित कर सकती है। इस कारण आपको नींद में परेशानी हो सकती है और आप असुविधाजनक महसूस कर सकते हैं।