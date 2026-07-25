ये संकेत बताते हैं कि आपके पार्टनर को है जलन की समस्या, गौर करना है अहम
क्या है खबर?
जलन एक ऐसी भावना है, जो रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। अगर आपका पार्टनर बार-बार आपकी सफलताओं या खुशियों पर सवाल उठाता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो यह जलन का संकेत हो सकता है। जलन का सामना करना कठिन हो सकता है, खासकर जब यह आपके रिश्ते को प्रभावित करने लगे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो आपके पार्टनर में जलन की समस्या का पता लगा सकते हैं।
#1
आपके साथियों या दोस्तों के बारे में नकारात्मक बातें करना
अगर आपका पार्टनर हमेशा आपके साथियों या दोस्तों के बारे में नकारात्मक बातें करता है तो यह जलन का एक बड़ा संकेत हो सकता है।
उदाहरण के लिए, अगर वह आपके दोस्तों की तारीफ करने के बजाय उनके बारे में बुरी बातें ही करता है या आपकी दोस्ती को गलत ठहराता है तो यह जलन का संकेत हो सकता है।
ऐसा व्यवहार आपके रिश्ते को तनावपूर्ण बना सकता है और आपको असहज महसूस करा सकता है।
#2
आपकी सफलताओं को कम करके आंकना
अगर आपका पार्टनर आपकी सफलताओं को कम करके आंकता है या उन्हें आपकी मेहनत का फल मानने के बजाय किस्मत का खेल बताता है तो यह भी जलन का एक बड़ा संकेत हो सकता है।
इससे यह पता चलता है कि वह आपकी सफलता को अपना मानने में असहज महसूस करता है और आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर देता है।
यह व्यवहार आपके रिश्ते में दरार डाल सकता है और आपको निराश कर सकता है।
#3
दूसरों के साथ समय बिताने पर आप पर नजर रखना
अगर आपका पार्टनर यह चाहता है कि आप सिर्फ उसके साथ ही समय बिताएं और दूसरों के साथ ज्यादा समय बिताने पर वह आपसे नाराज हो जाता है तो यह जलन का एक बड़ा संकेत हो सकता है।
इससे यह पता चलता है कि वह चाहता है कि आपकी सारी खुशियां सिर्फ उसके साथ जुड़ी रहें, जिससे आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है।
इस तरह के व्यवहार से आपके रिश्ते में असहजता आ सकती है।
#4
सोशल मीडिया पर आपकी गतिविधियों पर नजर रखना
आजकल सोशल मीडिया बहुत अहमियत रखता है और अगर आपका पार्टनर हर समय आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखता रहता है तो यह जलन का एक बड़ा संकेत हो सकता है।
इससे यह पता चलता है कि वह आपकी हर गतिविधि पर नजर रखना चाहता है और अगर आपको किसी अन्य व्यक्ति के साथ समय बिताते देखता है तो वह जलन महसूस कर सकता है।
यह व्यवहार आपके रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है।
#5
आपकी पसंदीदा चीजों पर सवाल उठाना
अगर आपका साथी आपकी पसंदीदा चीजों पर सवाल उठाता रहता है, जैसे कि आपके शौक, आपकी पसंदीदा फिल्में या संगीत आदि तो यह जलन का एक बड़ा संकेत हो सकता है।
इससे यह पता चलता है कि वह आपकी रुचियों को कमतर समझता है और चाहता है कि आप उसकी पसंदीदा चीजों में ज्यादा रुचि लें।
इस तरह के व्यवहार से आपके रिश्ते में असहजता आ सकती है। जलन की समस्या के ये 5 संकेत सामान्य नहीं होते हैं।