जलन की समस्या के 5 संकेत

ये संकेत बताते हैं कि आपके पार्टनर को है जलन की समस्या, गौर करना है अहम

लेखन सयाली 09:08 am Jul 25, 202609:08 am

क्या है खबर?

जलन एक ऐसी भावना है, जो रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। अगर आपका पार्टनर बार-बार आपकी सफलताओं या खुशियों पर सवाल उठाता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो यह जलन का संकेत हो सकता है। जलन का सामना करना कठिन हो सकता है, खासकर जब यह आपके रिश्ते को प्रभावित करने लगे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो आपके पार्टनर में जलन की समस्या का पता लगा सकते हैं।