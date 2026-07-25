ये 5 संकेत बताते हैं कि आपका साथी वास्तव में नहीं करता है आपकी परवाह
क्या है खबर?
कई बार हमें यह एहसास नहीं होता कि हमारे रिश्ते में क्या चल रहा है। खासकर जब बात हमारे साथी की हो तो हम अक्सर उनकी भावनाओं और इरादों को समझने में गलती कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि आपका साथी आपकी परवाह नहीं करता? आइए कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जानते हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं कि आपका साथी आपके प्रति उदासीन हो रहा है।
#1
बातचीत की कमी
अगर आपके बीच बातचीत की कमी है और आपका साथी आपसे अपनी भावनाएं साझा नहीं करता है तो यह एक बड़ा संकेत हो सकता है कि वह आपकी परवाह नहीं करता।
एक अच्छे रिश्ते में बातचीत बहुत जरूरी होती है, ताकि दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को समझ सकें।
अगर आपका साथी आपसे बात करने में हिचकिचाता है या आपसे अपनी समस्याएं साझा नहीं करता है तो यह दर्शाता है कि वह आपके प्रति उदासीन हो रहा है।
#2
समय देने में कतराना
अगर आपका साथी आपके साथ समय बिताने में अनिच्छा दिखाता है या हमेशा व्यस्त रहता है तो यह भी एक अहम संकेत हो सकता है।
अगर वह आपके साथ अच्छा समय नहीं बिताता या आपको प्राथमिकता नहीं देता तो समझ जाइए कि उसकी रुचि कम हो रही है।
एक रिश्ते में समय देना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका साथी ऐसा नहीं करता तो यह दर्शाता है कि वह आपकी परवाह नहीं करता।
#3
छोटी-छोटी बातों पर ध्यान न देना
अगर आपका साथी आपकी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता या आपकी जरूरतों को नजरअंदाज करता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है।
उदाहरण के लिए, उसके द्वारा आपके जन्मदिन या किसी खास मौके को भूल जाना या आपकी पसंद-नापसंद का सम्मान न करना।
अगर वह आपकी भावनाओं और जरूरतों का सम्मान नहीं करता तो इससे साफ पता चलता है कि वह आपकी परवाह नहीं करता है और ढोंग करता है।
#4
दूसरों के सामने बुरा व्यवहार करना
अगर आपका साथी दूसरों के सामने आपके साथ बुरा व्यवहार करता है या अपमानजनक बातें कहता है तो यह एक अहम संकेत हो सकता है।
चाहे वह मजाक में ही क्यों न हो, अगर वह दूसरों के सामने आपका मजाक उड़ाता है या अपमानजनक बातें कहता है तो यह दर्शाता है कि उसकी आपकी परवाह नहीं रह गई है।
एक रिश्ते में आपसी इज्जत बहुत जरूरी होती है और अगर यह न हो तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है।
#5
भविष्य की योजनाओं में शामिल न करना
अगर आपका साथी भविष्य की योजनाओं में आपको शामिल नहीं करता या आपकी राय नहीं लेता तो यह भी एक अहम संकेत हो सकता है।
चाहे वह शादी हो, बच्चे हों या कोई अन्य योजना, अगर वह आपको इसमें शामिल नहीं करता तो समझ जाइए कि उसको आपकी परवाह नहीं रह गई है।
इन संकेतों को पहचानकर आप अपने रिश्ते की सच्चाई जान सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं।