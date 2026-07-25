ये 5 संकेत बताते हैं कि आपका साथी वास्तव में नहीं करता है आपकी परवाह 

अगर आपका साथी दूसरों के सामने आपके साथ बुरा व्यवहार करता है या अपमानजनक बातें कहता है तो यह एक अहम संकेत हो सकता है।

चाहे वह मजाक में ही क्यों न हो, अगर वह दूसरों के सामने आपका मजाक उड़ाता है या अपमानजनक बातें कहता है तो यह दर्शाता है कि उसकी आपकी परवाह नहीं रह गई है।

एक रिश्ते में आपसी इज्जत बहुत जरूरी होती है और अगर यह न हो तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है।