क्या आप अपने शिशु को जरूरत से ज्यादा खिला रहे हैं? जानें इसके 5 संकेत
क्या है खबर?
नवजात शिशुओं के लिए सही खाना बहुत अहम है, लेकिन कभी-कभी उनके माता-पिता शिशुओं को जरूरत से ज्यादा खिला देते हैं। इससे बच्चे को उल्टी, पेट खराब होना, पेट दर्द और अन्य परेशानियां हो सकती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कहीं आप अपने बच्चे को ज्यादा तो नहीं खिला रहे तो इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी संकेत बताएंगे। इन संकेतों को समझकर आप अपने बच्चे का बेहतर ध्यान रख सकते हैं।
#1
दूध पिलाने के बाद उसका रोना
अगर आपका बच्चा दूध पिलाने के बाद भी रोता है या बार-बार दूध मांगता है तो यह हो सकता है कि आप उसे जरूरत से ज्यादा खिला रहे हैं। छोटे बच्चों का पेट बहुत छोटा होता है और उन्हें थोड़ी मात्रा में ही खाना चाहिए।
ज्यादा दूध पिलाने से बच्चे को उल्टी, पेट दर्द या बेचैनी जैसी परेशानियां हो सकती हैं। कई बार ऐसा करने से बच्चे की भूख जरूरत से ज्यादा बढ़ भी जाती है।
#2
पेट फूलना या गैस बनना
अगर आपके बच्चे का पेट बार-बार फूल जाता है या उसे गैस की दिक्कत हो रही है तो यह इस बात का इशारा हो सकता है कि आप उसे ज्यादा खिला रहे हैं।
छोटे बच्चों का पाचन तंत्र पूरी तरह से मजबूत नहीं होता, इसलिए उन्हें थोड़ा-थोड़ा और बार-बार खिलाना चाहिए। ज्यादा खिलाने से पेट में भारीपन और गैस की समस्या हो सकती है, जिससे बच्चा असहज महसूस करता है।
#3
नींद में खलल पड़ना
अगर आपका बच्चा रात में बार-बार उठता है, बेचैन रहता है या रोता है तो यह भी संकेत हो सकता है कि आप उसे जरूरत से ज्यादा खिला रहे हैं।
ज्यादा खाने से बच्चे का पेट भारी हो सकता है, जिससे उसे आराम से सोने में दिक्कत होती है। बच्चे को सही मात्रा में खाना दें, ताकि वह चैन से सो सके।
अगर उसे सोने में परेशानी हो तो डॉक्टर की सलाह ले लें।
#4
उल्टी आना
अगर बच्चा दूध पीने के तुरंत बाद उल्टी कर देता है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप उसे ज्यादा खिला रहे हैं। छोटे बच्चों का पाचन कमजोर होता है और ज्यादा खाने से उनका पेट इसे संभाल नहीं पाता।
इससे उल्टी की समस्या हो सकती है या उन्हें बुखार आदि भी हो सकता है। बच्चे को थोड़ा-थोड़ा और धीरे-धीरे खिलाएं, ताकि वह आराम से पचा सके।
#5
बार-बार पेट दर्द होना
अगर बच्चा बार-बार पेट दर्द की शिकायत करता है या रोता है तो यह भी इस बात का संकेत हो सकता है कि आप उसे जरूरत से ज्यादा खिला रहे हैं।
ज्यादा खाने से बच्चे का पेट भारी हो सकता है, जिससे उसे दर्द महसूस होता है। बच्चे को सही मात्रा में और समय पर खिलाना जरूरी है, ताकि उसका पेट ठीक से काम करे और वह स्वस्थ रह सके।