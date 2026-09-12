शिशु को जरूरत से ज्यादा खिलाने के संकेत

क्या आप अपने शिशु को जरूरत से ज्यादा खिला रहे हैं? जानें इसके 5 संकेत

लेखन सयाली 05:37 pm Sep 12, 202605:37 pm

क्या है खबर?

नवजात शिशुओं के लिए सही खाना बहुत अहम है, लेकिन कभी-कभी उनके माता-पिता शिशुओं को जरूरत से ज्यादा खिला देते हैं। इससे बच्चे को उल्टी, पेट खराब होना, पेट दर्द और अन्य परेशानियां हो सकती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कहीं आप अपने बच्चे को ज्यादा तो नहीं खिला रहे तो इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी संकेत बताएंगे। इन संकेतों को समझकर आप अपने बच्चे का बेहतर ध्यान रख सकते हैं।