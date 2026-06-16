क्या आपके बच्चे में दिखने लगे हैं ये लक्षण? हो सकती है लीवर से जुड़ी समस्या

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थकान या कमजोरी महसूस होना

अगर आपका बच्चा लगातार थका हुआ या कमजोर महसूस कर रहा है तो यह भी लीवर की समस्या का संकेत हो सकता है, खासकर अगर इसके साथ भूख में कमी भी हो रही हो। लीवर की समस्याओं का समय पर पता लगाना बहुत जरूरी है ताकि सही इलाज मिल सके और बच्चे की सेहत जल्दी ठीक हो सके। इन लक्षणों पर ध्यान देकर आप अपने बच्चे की सेहत का ध्यान रख सकते हैं और उसे सुरक्षित रख सकते हैं।