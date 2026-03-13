पैरों से जुड़ी ये 5 समस्याएं हो सकती हैं किडनी से संबंधित, जानिए इनकी पहचान

किडनी शरीर का एक अहम हिस्सा है, जो खून को साफ करके पेशाब के जरिए बेकार चीजों को बाहर निकालती है। अगर किसी वजह से किडनी अपना काम सही से नहीं करती है तो इससे पैरों में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। आइए कुछ ऐसे संकेत जानते हैं, जो पैरों से जुड़ी किडनी की समस्याओं की ओर इशारा करते हैं।

#1 पैरों में सूजन आना जब किडनी सही से काम नहीं करती है तो शरीर में नमक और पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पैरों में सूजन आ सकती है। अगर अचानक से आपके पैरों में सूजन आ जाए तो यह किडनी की समस्या का संकेत हो सकता है। इसे नजरअंदाज न करें और सही समय पर डॉक्टर से सलाह लें।

#2 पैरों में दर्द होना किडनी की समस्या होने पर पैरों में दर्द का अनुभव भी हो सकता है। यह दर्द खासकर नीचे के हिस्से में होता है और इसे अक्सर लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपको लगातार पैरों में असहनीय दर्द हो रहा है तो यह किडनी की समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

#3 पैरों का सुन्न होना किडनी की समस्या होने पर पैरों का सुन्न होना भी एक आम लक्षण है। इसमें पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन या जलन जैसी संवेदनशीलता कम हो सकती है। अगर आपको लगातार पैरों में ऐसा महसूस हो रहा हो तो यह किडनी की समस्या का संकेत हो सकता है। इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

#4 पैरों में ऐंठन होना किडनी की समस्या होने पर पैरों में ऐंठन होना भी एक आम लक्षण है। इसमें पैरों की मांसपेशियों में अचानक से खिंचाव या तड़प महसूस होती है। यह ऐंठन खासकर रात के समय अधिक होती है। अगर आपको लगातार पैरों में ऐसा महसूस हो रहा हो तो यह किडनी की समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।