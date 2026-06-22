क्या आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है? इन 5 संकेतों से लगाएं पता
क्या है खबर?
शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। ये खनिजों की तरह होते हैं, जो पसीने के जरिए निकल जाते हैं। अक्सर लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसकी वजह से शरीर कई संकेत देने लगता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे शारीरिक संकेत बताते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की ओर इशारा करते हैं।
#1
मांसपेशियों में ऐंठन होना
मांसपेशियों में ऐंठन होना इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी का सबसे आम और स्पष्ट संकेत है। अगर आपकी मांसपेशियों में अचानक से खिंचाव या ऐंठन होती है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम की कमी है। इस स्थिति में तुरंत कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पेय या फल का सेवन करें ताकि इनकी कमी को पूरा किया जा सके।
#2
सिरदर्द होना
सिरदर्द होना भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी का एक संकेत हो सकता है। अगर आपको बिना किसी कारण के अक्सर सिरदर्द होता रहता है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है। इस स्थिति में पानी पीते रहें और इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पेय या फल का सेवन करें। इसके अलावा सिरदर्द का कारण जानने के लिए डॉक्टर से सलाह लें।
#3
चक्कर आना
चक्कर आना या हल्की-हल्की सांस फूलना भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी का एक संकेत हो सकता है। अगर आपको अचानक से चक्कर आएं या सांस लेने में दिक्कत हो तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है। इस स्थिति में तुरंत कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पेय या फल का सेवन करें ताकि आपकी समस्या जल्द दूर हो सके।
#4
थकान महसूस करना
अगर आपको बिना किसी काम के ही थकान महसूस हो रही है तो यह भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी का एक संकेत हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति जल्दी थक जाता है। इस स्थिति में पानी पीते रहें और इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पेय या फल का सेवन करें। इसके अलावा नियमित रूप से पानी पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।
#5
मतली होना
मतली आना यानी जी मचलना भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी का एक संकेत हो सकता है। अगर आपको अचानक से मतली आने लगे तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है। इस स्थिति में तुरंत कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पेय या फल का सेवन करें ताकि आपकी समस्या जल्द दूर हो सके। इसके अलावा नियमित रूप से पानी पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।