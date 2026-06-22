क्या आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है? इन 5 संकेतों से लगाएं पता

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मतली होना

मतली आना यानी जी मचलना भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी का एक संकेत हो सकता है। अगर आपको अचानक से मतली आने लगे तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है। इस स्थिति में तुरंत कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पेय या फल का सेवन करें ताकि आपकी समस्या जल्द दूर हो सके। इसके अलावा नियमित रूप से पानी पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।