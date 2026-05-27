ज्यादा आइस एप्पल खाने से हो सकते हैं ये 5 नुकसान, मात्रा का रखें ध्यान

गर्मियों में ठंडा-ठंडा कूल-कूल आइस एप्पल का सेवन करना किसे पसंद नहीं होता? स्वाद में खट्टा-मीठा यह फल न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसका कारण है कि आइस एप्पल में फाइबर, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और विटामिन-B कॉम्प्लेक्स जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। हालांकि, अगर आप इसका अधिक सेवन करते हैं तो इससे कई नुकसान भी हो सकते हैं। आइए जानें कि आइस एप्पल के अधिक सेवन से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं।

#1 पेट में दर्द होना आइस एप्पल में फाइबर की अधिक मात्रा होती है, जो पाचन के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका अधिक सेवन करने से पेट में दर्द और ऐंठन हो सकती है। दरअसल, आइस एप्पल में मौजूद फाइबर की अधिकता से पेट में गैस बनने लगती है, जिससे दर्द और ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आइस एप्पल का सेवन सीमित मात्रा में ही करें ताकि आपको किसी भी तरह की पेट से जुड़ी समस्या का सामना न करना पड़े।

#2 दस्त लगना आइस एप्पल में फाइबर के साथ-साथ कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, जो दस्त को बढ़ा सकते हैं। इसलिए जिन लोगों को पहले से ही दस्त की समस्या है, उन्हें आइस एप्पल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कभी अचानक दस्त लग जाएं तो आइस एप्पल खाने से बचें। हालांकि, अगर आपको कभी भी दस्त हो जाएं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है।

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#3 गर्भवती महिलाओं के लिए है नुकसानदायक गर्भवती महिलाओं के लिए आइस एप्पल का अधिक सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है। इसका कारण है कि आइस एप्पल में मौजूद पोटेशियम की अधिकता से गर्भवती महिला को उल्टी और चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त आइस एप्पल के अधिक सेवन से गर्भवती महिला का रक्तचाप भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिला आइस एप्पल का सेवन कम मात्रा में करें।

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#4 रक्त शर्करा का स्तर हो सकता है प्रभावित आइस एप्पल में प्राकृतिक शर्करा की अधिक मात्रा होती है, जो रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर आप आइस एप्पल का अधिक सेवन करते हैं तो इससे आपका रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है, जिससे आपको मधुमेह जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जिन लोगों को मधुमेह है, उन्हें कम मात्रा में ही आइस एप्पल का सेवन करना चाहिए।