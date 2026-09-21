नाश्ते और लंच के लिए सही हैं नाशपाती से बने ये 5 नमकीन व्यंजन, जानिए रेसिपी

नाशपाती की टिक्की एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबले हुए आलू, कटी हुई नाशपाती, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर टिक्की तैयार करें।

अब इन टिक्कियों को तवे पर सुनहरा होने तक सेंक लें। यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है और इसे बनाना बहुत आसान है।

इसे चाय के साथ खा सकते हैं और सॉस के साथ स्वाद बढ़ा सकते हैं।