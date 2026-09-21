नाश्ते और लंच के लिए सही हैं नाशपाती से बने ये 5 नमकीन व्यंजन, जानिए रेसिपी
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नाशपाती एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अक्सर नाशपाती का उपयोग मीठे व्यंजनों में होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई स्वादिष्ट नमकीन व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको नाशपाती से बनाए जाने वाले ऐसे 5 व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके नाश्ते और लंच को खास बना सकते हैं।
#1
नाशपाती का सलाद
नाशपाती का सलाद एक ताजगी भरा और पौष्टिक विकल्प है, जिसे आप अपने किसी भी भोजन के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में कटी हुई नाशपाती, खीरा, टमाटर और प्याज लें।
अब इसमें नींबू का रस, नमक और काली मिर्च मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा जैतून का तेल भी डाल सकते हैं।
यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपके पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद है।
#2
नाशपाती की टिक्की
नाशपाती की टिक्की एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए उबले हुए आलू, कटी हुई नाशपाती, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर टिक्की तैयार करें।
अब इन टिक्कियों को तवे पर सुनहरा होने तक सेंक लें। यह टिक्की न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है और इसे बनाना बहुत आसान है।
इसे चाय के साथ खा सकते हैं और सॉस के साथ स्वाद बढ़ा सकते हैं।
#3
नाशपाती की सब्जी
नाशपाती की सब्जी एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप अपने लंच या डिनर में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों को तेल में भूनें।
फिर इसमें कटी हुई नाशपाती डालें और थोड़ी देर पकने दें। अब इसमें पानी डालकर पकने दें, जब तक कि सब्जी गाढ़ी न हो जाए।
यह सब्जी चावल या रोटी, दोनों के साथ अच्छी लगती है और इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन है।
#4
नाशपाती का पुलाव
नाशपाती का पुलाव एक अनोखा और पौष्टिक विकल्प है, जिसे आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बासमती चावल को धोकर भिगो दें।
फिर प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों को तेल में भूनें। अब इसमें कटी हुई नाशपाती डालें और थोड़ी देर पकने दें।
अंत में भिगोए हुए चावल डालकर पानी मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि चावल पूरी तरह से पक न जाएं।
#5
नाशपाती की चटनी
नाशपाती की चटनी एक बेहतरीन साइड डिश है, जिसे आप किसी भी स्नैक या भोजन के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कटी हुई नाशपाती, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक को मिक्सर में पीस लें।
अब इसमें थोड़ा-सा नींबू रस मिलाएं। यह चटनी किसी भी स्नैक्स के साथ बहुत अच्छी लगती है और इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन है। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के अन्य मसाले भी शामिल कर सकते हैं, ताकि स्वाद बेहतर हो।