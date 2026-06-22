सैंडविच मेकर से केवल सैंडविच ही नहीं, बल्कि बनाए जा सकते हैं ये अन्य लजीज पकवान
क्या है खबर?
सैंडविच मेकर एक ऐसा उपकरण है, जो हमारे जीवन को आसान बनाता है। आमतौर पर इसे सैंडविच बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। इन उपायों की मदद से आप अपने सैंडविच मेकर का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं।
#1
पनीर टिक्का पनीनि
पनीर टिक्का पनीनि एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जिसे आप अपने सैंडविच मेकर में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पनीर को टिक्का मसाले में लपेटें, फिर इसे ब्रेड के स्लाइस पर लगाकर सैंडविच बना लें। अब इस सैंडविच को सैंडविच मेकर में पकाएं, जब तक कि ब्रेड सुनहरी न हो जाए और पनीर अच्छी तरह से पक जाए। इसके बाद इसे गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें।
#2
सब्जियों का चीला
अगर आप सुबह-सुबह कुछ सेहतमंद खाना चाहते हैं, तो सब्जियों का चीला एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले बेसन और पानी को फेंटें। इसके बाद उसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां, जैसे टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और पालक आदि मिलाएं। अब इस मिश्रण को सैंडविच मेकर में डालें और ढक्कन बंद कर दें। कुछ मिनट बाद आपका सब्जियों का चीला तैयार हो जाएगा, जिसे आप गर्मा-गर्म परोस सकते हैं।
#3
ग्रिल्ड चीज
ग्रिल्ड चीज एक ऐसा नाश्ता है, जिसे बच्चे से लेकर बड़ों तक, सभी पसंद करते हैं। इसके लिए 2 ब्रेड की स्लाइस लें और उनके बीच में थोड़ा-सा मक्खन लगाएं। अब इन पर चीज रखें, फिर दूसरी स्लाइस पर भी मक्खन लगाकर सैंडविच मेकर में डालें। कुछ मिनट बाद आपका ग्रिल्ड चीज तैयार हो जाएगा। इसे गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहतमंद भी है।
#4
पिज्जा
पिज्जा एक ऐसा व्यंजन है, जिसे हर कोई पसंद करता है। अगर आपके पास सैंडविच मेकर है तो आप आसानी से पिज्जा बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पिज्जा का आधार तैयार करें या बाजार से खरीद लें। अब इसके ऊपर टमाटर सॉस, चीज, सब्जियां और अपने पसंदीदा टॉपिंग रखें। फिर इसे सैंडविच मेकर में डालें और कुछ मिनट बाद आपका पिज्जा तैयार हो जाएगा। इसे गर्मा-गर्म परोसें और इसका आनंद लें।
#5
आलू टिक्की
आलू टिक्की एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे आप आसानी से अपने सैंडविच मेकर में बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू को मसलें और उसमें नमक, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर आदि मिलाएं। अब छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर उन्हें सैंडविच मेकर में सुनहरा होने तक पकाएं। इन्हें चटनी या टमाटर सॉस के साथ गर्मा-गर्म परोसें। ये टिक्कियां न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहतमंद भी हैं। आप इन पर दही भी डाल सकते हैं।